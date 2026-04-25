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    ¡Ofensiva total! Incrementan recompensas por alias «Marlon» y otros responsables de los ataques en Cauca y Valle

    Además hay recompensas por Alias ‘Max Max’ y Alias ‘Yogui’: No lo piense… denúncielos y hágase multimillonario

    Publicado por: SoloDuque

    recompensas por cabecillas de las disidencias
    Ejército Nacional de Colombia
    ¡Ofensiva total! Incrementan recompensas por alias «Marlon» y otros responsables de los ataques en Cauca y Valle

    Resumen: Las autoridades han dispuesto multimillonarias recompensas por los perpetradores y un rubro de hasta $200 millones destinado a cualquier ciudadano que brinde información oportuna y veraz que permita prevenir nuevos atentados terroristas en la región.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Tras la reciente y dolorosa escalada de violencia terrorista que ha sacudido al suroccidente del país, el Estado colombiano ha decidido responder con toda su capacidad institucional y bélica.

    Al término de un Consejo de Seguridad extraordinario celebrado en la ciudad de Palmira, el Ejército Nacional anunció una serie de medidas de choque drásticas para recuperar el control territorial y someter a las estructuras criminales que delinquen en la región.

    A través de un comunicado oficial, las Fuerzas Militares confirmaron el despliegue de una cacería frontal contra los principales cabecillas responsables del terror y la llegada de tropas fuertemente armadas. En Minuto30 te detallamos el plan de acción estratégico ordenado por el alto mando.

    Recompensas históricas: El cartel de los más buscados

    La estrategia para desarticular a los grupos armados ilegales pasa por incentivar la colaboración ciudadana mediante cifras récord. El Ejército Nacional ha revelado los nombres de los objetivos de alto valor y las millonarias sumas que se pagarán por información que conduzca a su ubicación y captura o neutralización:

    Alias ‘Marlon’: Se ofrece una recompensa de hasta $5.000 millones de pesos. Es considerado el principal objetivo de esta ofensiva.

    Alias ‘Max Max’: Recompensa de hasta $500 millones de pesos.

    Alias ‘Yogui’: Recompensa de hasta $200 millones de pesos.

    Adicionalmente, las autoridades han dispuesto un rubro de hasta $200 millones destinado a cualquier ciudadano que brinde información oportuna y veraz que permita prevenir nuevos atentados terroristas en la región.

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    Despliegue de tropas y la nueva “Burbuja de Inteligencia”

    Para hacer efectivas estas capturas y proteger a la población civil, el Ministerio de Defensa ordenó un fortalecimiento inmediato del pie de fuerza.

    La región contará con la llegada de 8 pelotones adicionales y 2 pelotones blindados, los cuales serán desplegados estratégicamente en los puntos más álgidos y de mayor riesgo: el sur del Valle del Cauca y el convulso norte del Cauca.

    Sumado a este componente armado, el Ejército confirmó la creación de una “Burbuja de Inteligencia”. Se trata de un comando de operaciones especializadas y exclusivas, compuesto por los mejores agentes de inteligencia de la Fuerza Pública, dedicados las 24 horas del día a rastrear los movimientos de ‘Marlon’, ‘Max Max’ y ‘Yogui’.

    Ahogar las finanzas del terror y blindar el territorio

    El Consejo de Seguridad en Palmira también dejó directrices claras sobre cómo debilitar a largo plazo a estas estructuras, entendiendo que su combustible es el dinero ilícito:

    Ataque a las economías criminales: Se ordenó intensificar de manera implacable las acciones operativas contra el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión, principales rentas que financian la violencia de estos grupos en el suroccidente colombiano.

    Vigilancia tecnológica y territorial: Se mantendrán y mejorarán las capacidades de monitoreo continuo del territorio para optimizar los tiempos de respuesta de las unidades militares y policiales ante cualquier amenaza inminente.

    Con estas determinaciones, el Ejército Nacional y la Policía reiteran su compromiso inquebrantable de devolverle la tranquilidad a los vallecaucanos y caucanos, dejando claro que el Estado no cederá ni un centímetro ante las intimidaciones de los grupos terroristas. Se garantiza absoluta reserva para quienes aporten información a las líneas seguras de las autoridades.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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