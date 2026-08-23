Resumen: El presidente Abelardo de la Espriella ordenó a la cúpula militar y policial ejecutar una operación conjunta para desmantelar las mafias que roban más de 123.000 barriles mensuales de Ecopetrol. El combustible estaría abasteciendo laboratorios de cocaína en el Catatumbo.

Ofensiva total contra el robo de hidrocarburos: Gobierno denuncia millonario desfalco para financiar el narcotráfico

Minuto30.com .- En una contundente y perentoria instrucción dirigida al Ministro de Defensa, al Comandante General de las Fuerzas Militares y al Director General de la Policía Nacional, el presidente Abelardo de la Espriella declaró la guerra frontal contra las estructuras criminales dedicadas al hurto de hidrocarburos a gran escala en el país.

El mandatario reveló cifras alarmantes sobre un desfalco sistemático a la infraestructura de Ecopetrol que no solo está desangrando las finanzas de la Nación, sino que se ha convertido en un eslabón fundamental para la cadena del narcotráfico.

El monumental saqueo a Ecopetrol

De acuerdo con la información de inteligencia revelada por el Gobierno, las redes criminales estarían extrayendo de manera ilegal cerca de 123.700 barriles mensuales de productos refinados (gasolina, diésel y nafta).

Este saqueo masivo se concentra principalmente en los departamentos de Cesar y Magdalena, afectando directamente un poliducto de 14 pulgadas que conecta a Pozos Colorados (Santa Marta) con el interior del país.

«De mantenerse este ritmo, estaríamos hablando de más de 1,5 millones de barriles al año, con pérdidas superiores a $500.000 millones para Ecopetrol y, por tanto, para la Nación», advirtió el jefe de Estado.

Además de este poliducto, el mandatario alertó que la situación sigue siendo crítica en infraestructuras vitales como el Oleoducto Trasandino (OTA) y el sistema Caño Limón-Coveñas.

«Caravanas de la muerte» hacia el Catatumbo

La gravedad de la denuncia radica en el destino final de este combustible. El Gobierno ha identificado que el hidrocarburo hurtado está siendo utilizado como insumo químico indispensable para el procesamiento de cocaína.

Para movilizar este volumen de combustibles, los delincuentes han implementado las denominadas “caravanas de la muerte”: inmensas flotas que agrupan hasta 600 vehículos fuertemente escoltados por grupos armados, encargados de transportar el material robado hacia la región del Catatumbo, uno de los mayores enclaves cocaleros del país.

Orden de desmantelar toda la cadena criminal

Ante este panorama, De la Espriella exigió al Ministerio de Defensa asumir personalmente la coordinación de una megaoperación conjunta que involucre a las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, Ecopetrol y la Fiscalía General de la Nación.

El objetivo trazado es contundente: la ofensiva no debe limitarse a capturar a los eslabones más bajos de la organización.

Ataque integral: Se ordenó perseguir y desmantelar a toda la red logística y financiera (quién financia, quién almacena, quién transporta, quién escolta y quién compra).

Golpe a las finanzas: Exigió aplicar medidas de extinción de dominio sobre los vehículos, predios y depósitos utilizados por estas mafias.

Resultados periódicos: El Ministerio de Defensa deberá presentar informes de avances constantes sobre la judicialización y el control territorial en las zonas afectadas.

«Cada barril robado es patrimonio de los colombianos. Y si además está siendo utilizado para alimentar la producción de cocaína, estamos permitiendo que con recursos robados a la Nación se fortalezca la misma economía criminal que estamos combatiendo. Eso no va a continuar», sentenció el mandatario.