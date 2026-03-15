Resumen: La Fuerza Pública anunció que mantendrá el despliegue de tropas en el norte de Antioquia para neutralizar cualquier intento de reconstrucción de estas economías criminales

Ofensiva en el Norte de Antioquia: Desmantelan tres laboratorios de coca en Briceño y Yarumal

Minuto30.com .- Tropas del Ejército Nacional propinaron un contundente golpe a las finanzas de los grupos armados que delinquen en la subregión. Con estas estructuras destruidas, ya son nueve los laboratorios desmantelados en el departamento en lo que va de la ofensiva.

La lucha contra las economías ilícitas en Antioquia no da tregua. En las últimas horas, el Ministerio de Defensa confirmó el desmantelamiento de tres laboratorios dedicados al procesamiento de pasta base de coca, ubicados en zonas rurales de los municipios de Briceño y Yarumal.

La operación, ejecutada por tropas del Ejército Nacional, permitió la ubicación y destrucción controlada de estas estructuras clandestinas, las cuales representaban uno de los principales pulmones financieros para los grupos criminales que se disputan el control territorial en el norte del departamento.

Golpe estratégico en Briceño y Yarumal

Las veredas de estos dos municipios han sido históricamente corredores estratégicos para el narcotráfico. Según el reporte oficial, estas infraestructuras contaban con la maquinaria y los insumos químicos necesarios para producir grandes cantidades de alcaloides que luego son distribuidos hacia mercados nacionales e internacionales.

“Este es un golpe que debilita directamente las economías ilícitas de los grupos criminales de la región. Seguimos orientados a proteger a las comunidades y afectar el músculo financiero de quienes generan violencia”, señaló la cartera de Defensa a través de sus canales oficiales.

Foto: MinDefensa Foto: MinDefensa

Ya son nueve laboratorios destruidos

Este resultado hace parte de una ofensiva sostenida de la Fuerza Pública en territorio antioqueño. Con el hallazgo en Briceño y Yarumal, la cifra de laboratorios destruidos en el departamento durante esta fase de operaciones asciende a nueve.

Aunque no se reportaron capturas durante el procedimiento, el Ejército incautó abundante material de guerra e insumos sólidos y líquidos que quedaron a disposición de las autoridades competentes. En la zona donde se realizaron los operativos tienen injerencia estructuras como las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, por lo que se investiga a qué organización pertenecían específicamente estos complejos.

Además de la afectación económica, las autoridades destacaron que la destrucción de estos laboratorios reduce el riesgo de contaminación de fuentes hídricas y el uso de químicos nocivos en zonas de producción agrícola, protegiendo así el entorno de las familias campesinas de la región.

La Fuerza Pública anunció que mantendrá el despliegue de tropas en el norte de Antioquia para neutralizar cualquier intento de reconstrucción de estas economías criminales.