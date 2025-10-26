¡Octubre lluvias mil! Saque paraguas que vienen hasta «maridos»

Resumen: Se recomienda a los habitantes de las zonas afectadas extremar precauciones ante el riesgo de crecientes súbitas en quebradas y posibles deslizamientos

Minuto30.com .- El Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA) ha emitido un nuevo informe que mantiene la alerta por lluvias intensas en varios puntos de la región. El fenómeno meteorológico se registra desde el inicio de la tarde y se espera que persista por, al menos, media hora más.

Focos de moderada a alta intensidad:

Según el reporte emitido a la 1:14 p.m., las precipitaciones más fuertes se concentran en el sur y norte del Valle de Aburrá, afectando directamente a los siguientes municipios:

Lluvias ligeras en Medellín:

En la capital antioqueña, las lluvias son de baja intensidad en comparación con los municipios vecinos.

Se recomienda a los habitantes de las zonas afectadas extremar precauciones ante el riesgo de crecientes súbitas en quebradas y posibles deslizamientos, y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

