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    ¡Ocho meses de pesadilla! Quebrada taponada con basura estaría inundando casas y negocios en la parte baja de Santa Cruz

    Cuando llueve, el cauce se sale e inunda las propiedades y en días de sol la situación es peor

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Ocho meses de pesadilla! Quebrada taponada con basura estaría inundando casas y negocios en la parte baja de Santa Cruz

    Resumen: La acumulación de basuras colapsó la tubería subterránea. Los habitantes viven una crisis de salud pública entre aguas negras, olores insoportables y una grave proliferación de roedores y mosquitos.

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    Minuto30.com .- Una grave emergencia sanitaria y ambiental tiene desesperados a los habitantes de la parte baja del barrio Santa Cruz, en el nororiente de Medellín.

    En la Carrera 52 con Calle 100C, una quebrada que desemboca en el río Medellín se encuentra severamente taponada desde hace ocho meses, reporta la comunidad, convirtiendo el sector en un foco de infecciones e inundaciones constantes, según Denuncia Ciudadana llegada a Minuto30.com.

    taponamiento de quebrada en santa cruz

    El problema real está debajo de la calle

    Según la denuncia de los vecinos, el cauce está obstruido por una gran cantidad de plásticos, madera y escombros. Aunque la comunidad alertó a la Policía y al Cuerpo de Bomberos de Medellín, quienes acudieron al lugar y realizaron una limpieza, la intervención no resolvió el problema de fondo.

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    El taponamiento crítico se encuentra atrapado al interior de la tubería que canaliza el agua de un lado a otro de la calle. Para destapar este ducto ya no basta con limpieza manual; se requiere una intervención estructural profunda con maquinaria especializada.

    Una crisis que no da tregua

    Las consecuencias de este embotellamiento las están pagando las familias y los comerciantes aledaños.

    Cuando llueve, el cauce se sale e inunda las propiedades y en días de sol la situación es peor: las aguas negras se estancan, generando olores putrefactos que atraen roedores, moscas y zancudos. Estos vectores ya han comenzado a ocasionar brotes de enfermedades entre los residentes.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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