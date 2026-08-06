Resumen: Las autoridades y organismos de socorro entregaron un nuevo balance sobre la fuerte emergencia registrada en el interior del Túnel de Oriente

Ocho heridos, uno de gravedad, deja múltiple choque en el Túnel de Oriente

Minuto30.com .- Las autoridades y organismos de socorro entregaron un nuevo balance sobre la fuerte emergencia registrada en el interior del Túnel de Oriente. Lo que inicialmente se reportó como una colisión entre una van y un camión, fue confirmado como un grave accidente múltiple que requirió un despliegue mayor de atención prehospitalaria.

Balance oficial de la emergencia

El trabajo de los equipos de rescate y paramédicos en el interior de la megaobra permitió esclarecer la magnitud del siniestro, arrojando el siguiente reporte oficial:

Vehículos implicados: El accidente involucró finalmente a tres automotores, lo que generó un represamiento mayor y complicó las labores de extracción y remoción por parte de la concesión.

Total de lesionados: El fuerte impacto dejó un saldo de ocho personas heridas, quienes fueron valoradas en el lugar de los hechos por los organismos de emergencia.

Paciente en estado crítico: Una de las personas involucradas sufrió lesiones de alta consideración y tuvo que ser trasladada de urgencia a un centro asistencial de la región; su estado de salud es reservado y se reporta como grave.

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mpacto en la movilidad y reapertura

La complejidad de la colisión múltiple y las maniobras necesarias para atender a los heridos obligaron a mantener el cierre total del túnel en ambos sentidos por varias horas; a las 11:20 de la mañana fue reabierta la importante vía.

Durante este lapso, miles de viajeros y usuarios del Aeropuerto Internacional José María Córdova tuvieron que ser desviados hacia la Variante de Las Palmas, lo que generó congestión en las rutas alternas.

Tras la intervención de las grúas y la limpieza de la capa asfáltica, las autoridades de tránsito han procedido a restablecer gradualmente el flujo vehicular, haciendo un llamado reiterativo a mantener la distancia de seguridad y respetar los límites de velocidad al interior del túnel para evitar nuevas tragedias.