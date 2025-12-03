Ocho gaticos en Barbosa buscan hogar: es urgente ubicarlos ¿puedes adoptar uno?

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Si puedes abrir las puertas de tu casa para salvar a estos angelitos, comunícate de inmediato

Minuto30.com .- Ocho gaticos, entre machos y hembras, requieren ser rescatados con urgencia extrema en Barbosa. Los felinos van a quedar “al sol y al agua” , pues el rancho de madera en el parqueadero donde se protegen será demolido.

La reubicación es inmediata, por lo que se buscan con desesperación hogares de paso o definitivos para estos animales. Su vida corre peligro al quedar totalmente desprotegidos.

Si puedes abrir las puertas de tu casa para salvar a estos angelitos, comunícate de inmediato al número: 3024575221.

