    Ocho gaticos en Barbosa buscan hogar: es urgente ubicarlos ¿puedes adoptar uno?

    Si puedes abrir las puertas de tu casa para salvar a estos gaticos, comunícate de inmediato

    Publicado por: SoloDuque

    Ocho gaticos en Barbosa buscan hogar: es urgente ubicarlos ¿puedes adoptar uno?

    Resumen: Si puedes abrir las puertas de tu casa para salvar a estos angelitos, comunícate de inmediato

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Ocho gaticos, entre machos y hembras, requieren ser rescatados con urgencia extrema en Barbosa. Los felinos van a quedar “al sol y al agua” , pues el rancho de madera en el parqueadero donde se protegen será demolido.

    La reubicación es inmediata, por lo que se buscan con desesperación hogares de paso o definitivos para estos animales. Su vida corre peligro al quedar totalmente desprotegidos.

    Si puedes abrir las puertas de tu casa para salvar a estos angelitos, comunícate de inmediato al número: 3024575221.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


