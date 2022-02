Occidente expulsa a bancos rusos del sistema financiero global Swift

in

Redacción Internacional, 27 feb (EFE).- Después de intensas negociaciones y de las dudas de algunos Estados miembros de la UE, al final las potencias occidentales han decidido sacar a «determinados» bancos rusos del sistema internacional Swift, una contundente medida económica en respuesta a la invasión rusa de Ucrania.

Los líderes de la Comisión Europea, Francia, Alemania, Italia, el Reino Unido, Canadá y Estados Unidos emitieron un comunicado conjunto en la noche del sábado en el que se comprometieron a coordinarse en la adopción de las medidas económicas restrictivas contra Rusia.

«Nos comprometemos a asegurar que determinados bancos de Rusia son sacados del sistema de mensajes Swift. Esto garantizará que estos bancos quedan desconectados del sistema financiero internacional y alteran su capacidad para operar globalmente», señaló un comunicado de la Casa Blanca.

La exclusión de las entidades rusas, cuyos nombres no precisa el comunicado, de la Sociedad de Telecomunicación Financiera Global Interbancaria (Swift, por sus siglas en inglés), se produce tras intensas consultas en los últimos días entre EE.UU. y los países europeos, algunos de los cuales habían planteado sus dudas al respecto.

El sistema de transacciones Swift es la base del sistema financiero global y lo usan 11.000 bancos en 200 países o territorios para poder hacer transferencias.

¿QUÉ ES SWIFT?

La Society for World Interbank Financial Telecommunication, más conocida por sus siglas Swift, es una cooperativa de sociedades financieras, fundamentalmente bancos. Se creó en 1973, cuando se estableció en Bruselas con más de 200 entidades; en 1976 ya tenía más de 500 miembros en más de quince países, pero todavía estaba en pruebas y no fue hasta 1977 cuando comenzaron a enviarse los primeros mensajes.

Diez años después tenía 2.161 clientes en 61 países y ya había enviado más de 192 millones de mensajes, y en la actualidad supera los 9.000 miembros a nivel mundial.

El principal motivo por el que Swift suele ser conocido es por ser un código internacional que presta a sus socios un servicio de mensajería cifrada que posibilita las transferencias internacionales de fondos.

Swift determina los códigos bancarios, conocidos como BIC, que son necesarios para realizar o recibir una transferencia internacional. El código BIC, acrónimo de Bank Identifier Code, también conocido directamente como Swift, sirve para identificar al banco beneficiario de una transferencia y es un código internacional alfanumérico que puede constar de 8 u 11 caracteres.

Cuando un cliente realiza una transferencia internacional a favor de otro, el banco emisor genera un mensaje cifrado, ese código BIC o Swift, que indica de qué manera va a hacer llegar los fondos a ese cliente, con todo tipo de detalles como fechas, divisas, gastos o a través de qué entidades.

Es la prueba de la realización irrevocable de una transferencia internacional, y proporciona seguridad e información al receptor.

¿POR QUÉ ES PELIGROSO PARA RUSIA LA EXPULSIÓN?

Las entidades financieras de Rusia que queden fuera del sistema Swift, la operativa de su banca se vería seriamente complicada porque no podrían hacer ni cobros ni pagos internacionales con el resto de entidades que utilizan este sistema.

A todos los efectos se produciría un bloqueo de las transferencias bancarias con el país, lo que tendría a su vez efectos colaterales, ya que cualquier empresa extranjera que necesite hacer pagos en Rusia no tendría opciones de hacerlo por esta vía.

¿CUÁLES FUERON LOS PROBLEMAS EN LA NEGOCIACIÓN?

En un principio, en una reunión de Economía y Finanzas el pasado 25 de febrero, la UE se limitó a evaluar, si conseguía la unanimidad de sus miembros para privar a Rusia del acceso al sistema Swift. Pero a partir de entonces los países que en principio mantenían sus dudas, han ido aclarándose y fundamentalmente el país clave: Alemania

El Gobierno alemán se mostró dispuesto este sábado a una restricción «selectiva y funcional» del acceso de Rusia al sistema bancario SWIFT en respuesta a la invasión rusa de Ucrania.

El Ministerio de Exteriores informó a través de un mensaje en su cuenta de Twitter que se estaba trabajando en la manera de limitar los «daños colaterales» de una desconexión de Rusia del sistema SWIFT «para que afecte a los que debe». «Lo que necesitamos es una restricción selectiva y funcional de SWIFT», agregó.

Alemania se había resistido a la desconexión de Rusia de SWIFT por el impacto masivo que tendría esta medida también sobre el mercado alemán. Así, por ejemplo, no sería posible pagar el gas ruso y por lo tanto tampoco adquirirlo, según el ministro de Finanzas, Christian Lindner.

De los países de la UE, Alemania es el país con la relación comercial más importante con Rusia.

Italia, otro país europeo del G7, ya había manifestado a Ucrania su disposición para expulsar a los bancos rusos del sistema Swift.

En la reunión de ministros de Finanzas europeos, el ministro francés de Finanzas, Bruno Le Maire, anfitrión del encuentro, afirmó que su país estaba a favor de vetar a Rusia el acceso a Swift, pero que otros -a los que no quiso identificar- habían manifestado «reservas», y había que tenerlas en cuenta, en particular porque esa es «el arma nuclear financiera».