Resumen: Por motivos que aún son materia de investigación, el joven trabajador se precipitó al vacío desde una altura aproximada de entre 6 y 7 metros. El agravante de la emergencia fue que el obrero cayó junto con una pluma de construcción.

Obrero sobrevive tras caer de 7 metros con una pluma de construcción en Itagüí

Minuto30.com .- En la tarde de este jueves 28 de mayo, las alarmas de los servicios de emergencia se encendieron en el municipio de Itagüí tras reportarse un grave accidente laboral en una obra. Un trabajador de la construcción, de 29 años de edad, resultó gravemente herido luego de sufrir una aparatosa caída desde una altura considerable.

El incidente tuvo lugar en una edificación en desarrollo ubicada en el barrio San Isidro, generando gran conmoción entre los demás trabajadores y vecinos del sector.

Detalles del accidente en Itagüí

De acuerdo con los reportes entregados por los organismos de socorro que atendieron el caso, el hecho se desarrolló bajo las siguientes circunstancias:

Por motivos que aún son materia de investigación, el joven trabajador se precipitó al vacío desde una altura aproximada de entre 6 y 7 metros. El agravante de la emergencia fue que el obrero cayó junto con una pluma de construcción.

Al llegar los servicios de emergencia al lugar de los hechos, hallaron al joven con vida, pero en estado crítico.

Gravedad de las lesiones: Tras una primera valoración, se determinó que el paciente presentaba heridas que comprometen su vida. El diagnóstico preliminar arrojó un trauma craneoencefálico moderado, sumado a posibles y múltiples fracturas en sus brazos y piernas debido al fuerte impacto contra el suelo y el peso de la maquinaria.

Traslado y atención médica

Gracias a la rápida intervención de los servicios de emergencia, el trabajador logró ser estabilizado e inmovilizado en el mismo lugar del accidente.

Inmediatamente después, fue trasladado de urgencia en ambulancia hacia un centro hospitalario cercano, donde a esta hora recibe atención médica especializada y permanece bajo estricta observación debido a la severidad de sus lesiones.

Las autoridades correspondientes y encargados de salud ocupacional deberán iniciar las investigaciones pertinentes para determinar las fallas de seguridad que provocaron el colapso de la pluma de construcción y la posterior caída del trabajador.