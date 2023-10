Papa aceptó renuncia de obispo polaco luego de escandalo de orgía gay en su apartamento

in

El Vatinaco informó el martes 24 de octubre la renuncia del obispo polaco Grzegorz Kaszak, organizador de una fiesta sexual en su diócesis en Polonia, el pasado mes de agosto.

Por su parte, el papa Francisco aceptó dicha renuncia del obispo polaco Grzegorz Kaszak y, aunque el Vaticano, no ha dado muchas explicaciones, se sabe que esto se debe a la fiesta sexual. Una «orgía gay», según la descripción de los medios polacos, en la que un hombre terminó inconsciente luego de tomar pastillas para la disfunción eréctil.

Este bochornoso episodio, se dio durante la noche del 30 al 31 de agosto, cuando un sacerdote de la comunidad de Dabrowa Górnicza, llamado Tomasz Z., invitó a dos jóvenes a su apartamento para realizar una fiesta sexual, un prostituto y la pareja de este. Pero este encuentro terminó mal cuando uno de los invitados, el que ofrecía sus servicios sexuales, sufrió una sobredosis de pastillas y se desplomó.

Según el periódico La Gazeta Wyborcza, el invitado del clérigo supuestamente perdió el conocimiento en algún momento por el consumo de drogas, y luego de llamar a una ambulancia los sacerdotes no habrían permitido su ingreso y esto habría ocasionado que la policía interviniera.

Luego de conocerse la realización de esta fiesta sexual, la diócesis se pronunció mediante un comunicado:

«El padre Tomasz Z y otros dos laicos han cometido una violación muy grave de las normas morales, que la Iglesia no tolera y condena enérgicamente. El incidente se ha convertido en motivo de gran escándalo para los fieles y de justificada indignación pública».

Lo anterior causó que el obispo polaco Grzegorz Kaszak, ofreciera discukpas públicas y dimitiera de su cargo.

«También soy consciente de la responsabilidad que tengo como obispo. Si he hecho algo mal, he cometido un error o he descuidado algo, lo lamento mucho. Y, por supuesto, estoy dispuesto a aceptar todas las consecuencias asociadas a ello», escribió Kaszak.

Hoy, luego de un mes de presentarse la respectiva denuncia contra el obispo, se conocó que el Papa Francisco admitió la renuncia del obispo, en su lugar se posesionará el arzobispo Adrian Galbas de Katowice.

