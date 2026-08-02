Resumen: La organización tomó una decisión sumamente empática y aplaudida por los colectivos animalistas: este año la caminata no contó con tarimas ni presentaciones de bandas musicales.

¡Un oasis para los peluditos! La Caminata Canina y de mascotas se transformó en un gran festival «cero ruido»

Minuto30.com .- La edición número 27 de la emblemática Caminata Canina y de Mascotas de la Feria de las Flores sorprendió este año con un formato totalmente renovado. Ante las altas temperaturas que azotan a Medellín, el evento se convirtió en un refrescante festival acuático, priorizando el bienestar animal, la hidratación y la tranquilidad de perros y gatos.

El evento más esperado por las familias multiespecie en Antioquia demostró que la diversión y la responsabilidad pueden ir de la mano. Este domingo, las calles de Medellín se llenaron de ladridos, colas felices y mucha agua, en una jornada donde la salud de las mascotas fue la absoluta protagonista de principio a fin.

Ruta segura y acompañamiento veterinario

El recorrido de aproximadamente 3,5 kilómetros, que partió desde la Unidad Deportiva Atanasio Girardot hasta las instalaciones de Tierragro en el sector de Palacé, fue diseñado milimétricamente para ser un entorno seguro.

A lo largo del trayecto, los organizadores dispusieron de múltiples estaciones de agua, puntos de hidratación constante y un amplio despliegue de médicos veterinarios listos para atender cualquier eventualidad y velar por el estado físico de los animales.

Una vez más, uno de los grandes atractivos fue el uso estratégico de las tanquetas de la Policía Nacional. En lugar de su uso habitual en temas de orden público, estos vehículos se convirtieron en los mejores aliados contra la inclemente ola de calor.

Las tanquetas acompañaron sectores del recorrido mojando constantemente el asfalto para bajar la temperatura del suelo y evitar dolorosas quemaduras en las almohadillas de las patas de los peluditos. Además, funcionaron como aspersores gigantes, proveyendo agua fresca tanto para las mascotas como para sus propietarios, mitigando así el riesgo de un peligroso golpe de calor.

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Cero ruido: una caminata libre de estrés

Pensando en la sensibilidad auditiva de los animales, la organización tomó una decisión sumamente empática y aplaudida por los colectivos animalistas: este año la caminata no contó con tarimas ni presentaciones de bandas musicales.

El objetivo de esta medida fue eliminar los ruidos fuertes y las aglomeraciones sonoras que suelen generar altos niveles de estrés, pánico o ansiedad en algunos perros y gatos, garantizando que el recorrido fuera un verdadero paseo de disfrute y no una experiencia traumática.