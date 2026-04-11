O decidimos bien o perdemos nuestra democracia

Resumen: Quienes creemos en la libertad, en la independencia de las instituciones y en el futuro de las familias, no podemos caer en la trampa de enfrentarnos entre nosotros

En tiempos difíciles, muchos países optan por una opción peligrosa: dividirse entre quienes, en el fondo, defienden los mismos valores. Como colombiano, hago un llamado para que evitamos que eso pase en Colombia, pues lo más importante que tenemos como nación es la democracia y no podemos perderla por peleas absurdas.

Quienes creemos en la libertad, en la independencia de las instituciones y en el futuro de las familias, no podemos caer en la trampa de enfrentarnos entre nosotros. La historia nos ha demostrado que cuando nos dividimos, los problemas se acentúan y las soluciones se alejan.

No se trata de unificar el pensamiento, ni más faltaba, pues la democracia se gesta a partir de la diferencia, del debate y de la crítica constructiva. Pero, una cosa es debatir con argumentos y con respeto, y otra muy diferente es destruirnos entre quienes compartimos y defendemos los principios fundamentales que rigen una sociedad.

Indiscutiblemente, hoy nos enfrentamos a grandes retos: la seguridad, el empleo, la confianza en las instituciones y la tranquilidad en nuestros territorios. Pero algo es claro, y es que estos desafíos no se solucionan con insultos, ni divisiones, ni luchas internas, sino con liderazgo, con carácter y, sobre todo, con responsabilidad.

La democracia necesita de ciudadanos firmes, pero también generosos. Decididos a defender sus convicciones y a reconocer que no existe la verdad absoluta. Solo cuando comprendamos esto, podremos avanzar como sociedad.

No me queda más que hacer un llamado a la unidad, a que debatamos con respeto, a que construyamos en lugar de destruir. A que centramos nuestros esfuerzos para continuar construyendo un país para las futuras generaciones.

Colombiano, sino elegimos bien, podemos perder lo más importante que tenemos, la democracia.