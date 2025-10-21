El nombre de Leonel Álvarez vuelve a sonar con fuerza en los pasillos de Atlético Nacional, esta vez con declaraciones que han encendido la ilusión de una parte de la afición.

Sigue al canal de WhatsApp de Atlético Nacional

El técnico campeón de la Copa Libertadores de 1989 con el equipo paisa, reconoció en el programa ESPN Equipo F una cercanía inédita con la actual dirigencia y confirmó que está siendo considerado para asumir el banquillo a partir de enero de 2026.

«Nunca he estado tan cerca al verde paisa», aseguró el estratega, añadiendo con total sinceridad: «Cualquier entrenador estaría ilusionado por dirigir a Nacional».

Álvarez reveló que, después de muchos años, ha vuelto a tener una relación cercana con el club, manifestando que ha sostenido diálogos con el presidente Sebastián Arango.

Esta buena relación fue confirmada por el propio Álvarez, quien indicó que el directivo lo ha invitado a varios eventos, a los cuales no ha podido asistir debido a sus responsabilidades actuales como entrenador (actualmente dirige al Atlético Bucaramanga).

En la misma emisión, Álvarez confirmó que su nombre sí está en la carpeta de posibles técnicos para 2026, un rumor que la hinchada ha convertido en clamor y que, para muchos, lo sitúa como la primera opción.

Por su parte, el presidente de Atlético Nacional, Sebastián Arango, también se refirió a la situación de Leonel Álvarez, aclarando la naturaleza de sus acercamientos.

«Nunca he estado tan cerca»: Leonel Álvarez le coquetea a Atlético Nacional

«Con Leonel, incluso yo las veces que he hablado por él ha sido para invitarlo al evento de Leyendas, y él lo puede decir sin ningún problema, que no hemos podido coincidir también precisamente por esos tiempos», explicó Arango.

El directivo fue enfático en desmentir cualquier tipo de veto contra el ídolo. “No hay absolutamente nada en contra de él”.

El presi verdolaga agregó que es todo lo contrario. “Toda la gratitud por lo que nos ha dado a nosotros como institución, por lo que nos dio con ese último penalti en el 89, y no pasa absolutamente nada y no hay nada misterioso detrás de ese nombre”.

Finalmente, Arango confirmó que, como otros nombres, el de Álvarez ha sido considerado: “Ha estado en carpeta como muchos técnicos, pero volvemos, no quiero que esto sea tomado como que Leonel era el candidato para llegar a Nacional y no llegó, no, tanto ese como otros nombres han estado sin ningún veto y sin ninguna prevención”.

De esta manera, el futuro de Leonel Álvarez, aunque ligado actualmente a su club, se mantiene como uno de los temas más candentes de cara a la planificación de Atlético Nacional para la temporada 2026.

“No había tenido tanta cercanía con el presidente de Nacional como hoy. Me ha invitado a varios lugares. Hemos tenido diálogos y han querido contar conmigo. Hoy estoy con Atlético Bucaramanga y tengo contrato largo”: Leonel Álvarez en @ESPNColombia pic.twitter.com/kSGuilkvW7 — Julián Capera (@JulianCaperaB) October 21, 2025

Más noticias de Atlético Nacional