«Nunca había llorado en un escenario» hasta llegar a Nueva York, dice El Mago Pop

Nueva York, 21 ago (EFE).- "Yo nunca había llorado en un escenario", aseguró este lunes a EFE Antonio Díaz, el popular Mago Pop, al hablar sobre su debut en Nueva York, la meca de los espectáculos teatrales, donde su presentación de "Nada es imposible" fue recibida ayer entre aplausos por el público del legendario teatro Barrymore en Times Square, donde estará hasta el 27 de agosto.

"Fue una noche con la que había soñado toda mi vida y había una posibilidad dentro de un millón de conseguir llegar aquí, y ver la acogida que tuvo, con el público en pie, fue muy emocionante", indicó el ilusionista español frente al teatro donde anoche no pudo evitar las lágrimas con la ovación tras su debut en esta ciudad.

Díaz, de 37 años, admitió que estaba "nervioso", pero, afirma, al pisar un escenario "me transformo y no se me nota, pero sí, tenía ese fuego interior (de los nervios)".

"Al final del espectáculo me afloró la emoción y caí en lágrimas. Nunca he llorado en un escenario y con el aplauso final de todo el público en pié me emocioné y tuve que llorar porque me acordé de todos estos años de sacrificios, de mi familia y amigos. Ha sido muy especial", afirmó.

Considerado como uno de los referentes del ilusionismo del mundo y cuyos programas de Netflix "Magic for Humans" y "La Gran Ilusión," son retransmitidos en 200 países, aseguró sentirse "como en una nube" desde que llegó a EE.UU., donde su espectáculo está teniendo ventas "sin precedentes", resultado de muchos años de trabajo, dice.

De acuerdo con la página del teatro, el interés por El Mago Pop ha hecho que se añada una función extra el 26 de agosto.

Díaz aseguró además a EFE que el respaldo a "Nada es imposible" le ha sorprendido "mucho" al recordar que en Broadway están en cartelera reconocidas obras de teatro con producciones millonarias como "El rey león" y "Hamilton" con las que compite su espectáculo.

"Creía que un ilusionista que viene desde lejos no iba a tener tanta atención (pero) la estamos teniendo", señaló además Díaz, visiblemente emocionado con su aterrizaje en un escenario de Broadway, lo que marca la internacionalización de su carrera.

UNA PASIÓN POR LA MAGIA DESDE QUE TENÍA 4 AÑOS

Recordó que su interés por la magia comenzó desde que tenía unos 4 años "cuando un mago me sacó una moneda de una oreja. Quedé fascinado"; en las siguientes navidades, le regalaron un libro de magia.

"Estaba todo el día con ese libro practicando. Descubrí mi pasión desde muy joven, y compartirlo ahora con el público es un privilegio", asegura.

El ilusionista indicó además que para mantener el interés del público intenta "mantener la llama encendida" a través de mejorar el espectáculo.

"Intento que sea mejor cada día y es mi mayor motivación. A mí me encanta soñar con cosas imposibles y después ver cómo se pueden hacer posibles", afirmó.

Díaz, el ilusionista más joven en presentarse en Broadway y el más taquillero de Europa, compró un teatro en su natal ciudad de Barcelona así como otro, de 2.800 asientos, en la ciudad de Branson, en Misuri, que serán su base de operaciones en España y EE.UU.

"Quiero venir unos meses al año (a EE.UU), no me quiero instalar aquí. La idea de tener un teatro aquí es un sueño vital porque hacer carrera aquí es increíble, tener uno de los teatros más grandes del país es alucinante", afirmó.

El Mago Pop expresó su interés de combinar sus presentaciones para estar unos meses en Misuri pero también en Nueva York, Barcelona y Madrid, las tres ciudades donde mejor le han acogido "y donde me siento muy feliz".

"Los próximos años me tocará estar mucho en EE.UU por los desafíos que tenemos", comentó Díaz, que tras culminar su presentación en nueva York regresará a Barcelona donde quiere estar unos meses y pasar la Navidad junto a su familia, que junto a sus amigos le ayudan a mantener los pies en la tierra.

Ruth E. Hernández Beltrán

Por: EFE