¿Nuevos contratos de exploración de petróleo y gas? El gobierno lo está pensando

La situación a futuro es prácticamente insostenible para el gobierno. Los contratos actuales de exploración no darán abasto para mantener bajo márgenes óptimos las finanzas del país.

Detener la exploración de petróleo y gas es, según los críticos de esa medida, empujar al país a un desfinanciamiento de sus políticas públicas y espantar la inversión.

Fedesarrollo alertó esta misma semana sobre las nefastas consecuencias que acarreará cerrar la puerta a nuevos contratos de exploración, justo cuando el mundo entero está afincando la consecución de recursos en esta actividad.

El Ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, no tuvo ningún problema en desestimar las declaraciones de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, quien ha sostenido que el gobierno de Gustavo Petro no firmará nuevos contratos de exploración. Las declaraciones de la ministra han sido ratificadas por su viceministra Belizza Ruiz. Ocampo dijo tajantemente que “esa decisión no ha sido tomada todavía”.

Lo cierto es que el presidente Gustavo Petro está considerando otorgar nuevos contratos, tomando en cuenta lo importantes que son para su plan de gobierno los dineros aportados por los hidrocarburos.

Desde el Congreso, el senador Roy Barreras dijo escuetamente que “cerrar la llave del petróleo y gas en el inmediato plazo, es un error” lo que sin duda ratifica que el ejecutivo, definitivamente, sí está en la tarea de reconsiderar y autorizar nuevas contrataciones de exploración.

Esta modificación de las posturas iniciales del gobierno, se da en medio de los roces que ha generado la Reforma Tributaria con las petroleras.

Francisco José Lloreda, presidente de la ACP, sostiene que la nueva sobretasa de renta para las compañías petroleras “es 115% más costosa para las compañías y 5% más gravosa que la anterior propuesta”.

El debate está abierto y los mercados expectantes ante las decisiones finales.

