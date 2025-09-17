¡Leonel Álvarez descartado por enésima vez! Ya se conoce el nombre del nuevo técnico de Atlético Nacional

Luego de la salida de Javier Gandolfi, de la dirección técnica de Atlético Nacional, se empezó a especular sobre los nombre que podrían ser su reemplazo.

En medio de la expectativa sonaron los nombres de los extranjeros Luis Zubeldía, Walter Ribonetto y Vicente Sánchez.

Asimismo, se conocieron los nombres de Luis Fernando Suárez, Santiago Escobar, leonel Álvarez, Alexis Henríquez y Alexis García.

Sin embargo, el nuevo estratega está lejos de ser uno de estos, así lo revelaron Juan David Londoño y Pipe Sierra a través de sus cuentas de X.

El nuevo estratega, con el que ya habría un acuerdo verbal, sería el argentino Pablo Guede, nombre que habría sido recomendado por Reinaldo Rueda, según Pipe Sierra.

El argentino debutó como técnico del club El Palo de España, Nueva Chicago de Argentina, Palestino de Chile y San Lorenzo de Argentina.

Asimismo estuvo al frente de Colo-Colo de Chile, Al-Ahli de Arabia Saudita, Monarcas Morelia, Tijuana y Necaxa estos tres últimos de México.

Finalmente fue estratega de Málaga de España, Argentinos Juniors de Argentina y Puebla de México.

Los números de Guede Argentinos Juniors y Puebla de México no son los mejores, de ambos clubes salió debido a sus malos resultados.

En el equipo argentino asumió la dirección técnica en septiembre de 2023 y la soltó en agosto de 2024, casi un año.

En el equipo mexicano fue director técnico desde diciembre de 2024 hasta el 15 de agosto de 2025, es decir, lleva un mes sin contrato.

