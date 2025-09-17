Minuto30
    ¡Leonel Álvarez descartado por enésima vez! Ya se conoce el nombre del nuevo técnico de Atlético Nacional
    Atlético Nacional ya tendría acuerdo verbal con el que sería el reemplazo de Javier Gandolfi, el balance de sus últimos dos años no es el mejor. Foto: Atlético Nacional
    Resumen: Tras la salida de Javier Gandolfi de la dirección técnica de Atlético Nacional, se especuló con varios posibles reemplazos, incluyendo a los extranjeros Luis Zubeldía, Walter Ribonetto y Vicente Sánchez, así como a los colombianos Luis Fernando Suárez, Santiago Escobar, Leonel Álvarez, Alexis Henríquez y Alexis García. No obstante, el nuevo estratega no sería ninguno de los mencionados, pues, según reportes, el club tendría un acuerdo verbal con el argentino Pablo Guede, quien habría sido recomendado por Reinaldo Rueda. Guede tiene una trayectoria que incluye clubes como Palestino, San Lorenzo, Colo-Colo, y recientemente, Argentinos Juniors y Puebla de México, de donde salió debido a malos resultados tras periodos relativamente cortos.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Luego de la salida de Javier Gandolfi, de la dirección técnica de Atlético Nacional, se empezó a especular sobre los nombre que podrían ser su reemplazo.

    En medio de la expectativa sonaron los nombres de los extranjeros Luis Zubeldía, Walter Ribonetto y Vicente Sánchez.

    Asimismo, se conocieron los nombres de Luis Fernando Suárez, Santiago Escobar, leonel Álvarez, Alexis Henríquez y Alexis García.

    Sin embargo, el nuevo estratega está lejos de ser uno de estos, así lo revelaron Juan David Londoño y Pipe Sierra a través de sus cuentas de X.

    El nuevo estratega, con el que ya habría un acuerdo verbal, sería el argentino Pablo Guede, nombre que habría sido recomendado por Reinaldo Rueda, según Pipe Sierra.

    El argentino debutó como técnico del club El Palo de España, Nueva Chicago de Argentina, Palestino de Chile y San Lorenzo de Argentina.

    Asimismo estuvo al frente de Colo-Colo de Chile, Al-Ahli de Arabia Saudita, Monarcas Morelia, Tijuana y Necaxa estos tres últimos de México.

    Finalmente fue estratega de Málaga de España, Argentinos Juniors de Argentina y Puebla de México.

    Los números de Guede Argentinos Juniors y Puebla de México no son los mejores, de ambos clubes salió debido a sus malos resultados.

    En el equipo argentino asumió la dirección técnica en septiembre de 2023 y la soltó en agosto de 2024, casi un año.

    En el equipo mexicano fue director técnico desde diciembre de 2024 hasta el 15 de agosto de 2025, es decir, lleva un mes sin contrato.

    G1FHK9nWEAAZYFB

    Pablo Guede. Foto: Tomada de redes sociales / Créditos al autor

    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

