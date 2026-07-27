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Resumen: El presidente electo Abelardo De La Espriella anunció la designación del jurista Mauricio Gaona como embajador y representante permanente de Colombia ante la ONU en Nueva York. Gaona cuenta con una amplia trayectoria académica y profesional en derecho internacional, derechos humanos y asuntos constitucionales, además de experiencia en instituciones como McGill, Harvard, UCLA y la Universidad París II Panthéon-Assas. Su nuevo cargo estará enfocado en representar los intereses del país y fortalecer sus relaciones internacionales.

¡Nuevo representante ante la ONU! Abelardo De La Espriella designa a Mauricio Gaona como embajador

El presidente electo Abelardo De La Espriella anunció la designación del jurista Mauricio Gaona como nuevo embajador y representante permanente de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la misión diplomática con sede en Nueva York.

El nombramiento fue presentado como parte de la intención del próximo gobierno de fortalecer la presencia del país en escenarios internacionales y contar con representantes con amplia formación académica y experiencia en asuntos jurídicos, institucionales y diplomáticos.

A través del anuncio, De La Espriella destacó la trayectoria de Gaona y aseguró que su formación internacional será puesta al servicio de la representación del país ante la comunidad internacional.

“Me honra anunciar a Mauricio Gaona como Embajador de Colombia ante las Naciones Unidas en Nueva York. Jurista, académico y experto en derecho internacional, derechos humanos, democracia y derecho constitucional, ha construido una trayectoria de excelencia en América Latina, Norteamérica, Europa y Asia, guiado siempre por el mérito, la ética y el servicio público”, afirmó el presidente electo.

Él que ha llevado el nombre de Colombia a las más prestigiosas universidades e instituciones del mundo y que hoy regresa para poner todo ese conocimiento al servicio de la Patria. Me honra anunciar a Mauricio Gaona como Embajador de Colombia ante las Naciones Unidas en Nueva… pic.twitter.com/s7YTKxpRjh — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) July 27, 2026

Según agregó De La Espriella, desde la ONU Gaona tendrá el objetivo de fortalecer las alianzas estratégicas de Colombia y representar al país con una visión enfocada en las relaciones internacionales.

Formación académica y experiencia internacional

Mauricio Gaona cuenta con una trayectoria desarrollada en el ámbito jurídico y académico. Es abogado de la Universidad Externado de Colombia y tiene un doctorado en Derecho con especialidad en Derechos Humanos de la Universidad de McGill, en Canadá.

Además, realizó una maestría en Derecho Internacional y Comparado en la Universidad de California, UCLA, y obtuvo un máster en Derecho de la Unión Europea en la Universidad París II Panthéon-Assas, en Francia.

Durante su carrera académica ha tenido vínculos con instituciones de reconocimiento internacional como Harvard, McGill, UCLA y la Universidad París II Panthéon-Assas, además de participar como investigador, conferencista y profesor invitado en diferentes espacios académicos.

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Su experiencia también incluye participación en universidades como Harvard, Yale, Oxford, Cambridge, MIT, NYU y la Universidad Nacional de Singapur.

Trayectoria en el sector público colombiano

Además de su recorrido académico, Gaona ha ocupado diferentes cargos dentro del Estado colombiano.

Entre sus responsabilidades se encuentran el cargo de Contralor Nacional Delegado para la Gestión Pública, asesor del Fiscal General de la Nación y secretario privado del presidente del Consejo de Estado.

También se ha desempeñado como autor y analista internacional. De acuerdo con la información entregada sobre su trayectoria, cuenta con más de 90 publicaciones entre libros, artículos académicos, columnas, ensayos, podcasts y análisis especializados.

Hijo del magistrado Manuel Gaona Cruz

Mauricio Gaona es hijo del magistrado Manuel Gaona Cruz, quien fue asesinado durante la toma del Palacio de Justicia en 1985.

Su historia familiar y su formación académica han sido parte de su trayectoria pública, especialmente por su trabajo alrededor del derecho constitucional, la democracia y la defensa institucional.

Durante los últimos años, Gaona también participó en debates sobre la situación política y constitucional del país. En su libro La Constitución soy yo abordó temas relacionados con democracia, separación de poderes e instituciones.

Su papel como representante ante Naciones Unidas

Como embajador ante la ONU en Nueva York, Gaona tendrá la responsabilidad de representar los intereses de Colombia en uno de los principales escenarios multilaterales del mundo.

El presidente electo señaló que espera que su gestión contribuya a fortalecer las relaciones internacionales del país y a proyectar una nueva imagen de Colombia ante otras naciones.

“Él que ha llevado el nombre de Colombia a las más prestigiosas universidades e instituciones del mundo y que hoy regresa para poner todo ese conocimiento al servicio de la Patria”, expresó De La Espriella durante el anuncio.

Con esta designación, Mauricio Gaona se sumará al equipo diplomático del gobierno entrante, desde donde tendrá el reto de participar en discusiones internacionales y promover los intereses del país ante las Naciones Unidas.