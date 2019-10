Nuevo récord en los Oscars: 93 países se disputarán el galardón a la Mejor Película Internacional

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció este 7 de octubre las 93 cintas que se disputarán el galardón a la Mejor Película Internacional en los Premios Oscar 2020, lo que supone un nuevo récord de aspirantes; entre las nominadas se encuentra el film colombiano ‘Monos’ del director Alejandro Landes.

Según el reglamento cada película internacional debe ser un largometraje de más de 40 minutos, producida fuera de Estados Unidos y con diálogos en una lengua distinta al inglés.

Cabe resaltar que los integrantes de la Academia aprobaron para este año el cambio en el nombre de la categoría que se llamaba “Mejor Película en Lengua Extranjera” y ampliaron la lista de favoritos de 9 a 10.

Estas 10 películas seleccionadas para pasar a la siguiente ronda de votación serán anunciadas el próximo 16 de diciembre, las nominadas se conocerán el 13 de enero del 2020 y finalmente la ceremonia de entrega de premios se realizará el 9 de febrero en Los Ángeles.

Hasta el momento el récord anterior de aspirantes se dio en el 2017 con 92 cintas.



La lista de aspirantes de Iberoamérica la completan: “Heroic Losers”, de Argentina; “I Miss You”, de Bolivia, “Invisible Life”, de Brasil; “Spider”, de Chile; “The Awakening of the Ants”, de Costa Rica; “A Translator”, de Cuba, “The Projectionist”, de República Dominicana; “The Longest Night”, de Ecuador; “Blood, Passion, and Coffee “, de Honduras; y “The Chambermaid”, de México; “Everybody Changes”, de Panamá; “Retablo”, de Perú; “The Moneychanger”, de Uruguay; y “Being Impossible”, de Venezuela.