Este es el nuevo proyecto que tiene «ocupado» a Pipe Bueno

Ahora el cantante Pipe Bueno se probará como protagonista junto a la actriz Diana Hoyos, donde muy pronto se estrenará la novela ‘Te la dedico’. Esta propuesta tendrá a la música como principal línea del hilo conductor de la trama.

«Este proyecto me tiene muy feliz y muy ansioso, positivamente, porque le he entregado mucho tiempo, dedicación, esfuerzo y el empeño para que todo salga bien porque es una profesión a la que respeto. He asumido este reto con toda la altura con la que se merece», contó Bueno en una entrevista para la «W Radio» en la mañana del pasado domingo.

Pipe Bueno y Diana interpretaran Wilson y Adriana, una pareja de artistas que sueña con alcanzar el éxito, pero que deberá batallar con los celos, los reclamos y la competencia, pues a ella le irá mejor que a él.

Recientemente se estrenó una de las canciones que formará parte de la banda sonora, y el público se volcó a las redes sociales para expresar sus felicitaciones a los famosos, quienes sorprendieron gratamente con su dueto.

Pipe Bueno será protagonista de una nueva novela.

