Resumen: El mandatario le fijó como prioridades misionales proteger los recursos del ahorro pensional de los afiliados, asegurar el pago oportuno de las mesadas y garantizar una atención digna y respetuosa a quienes han trabajado durante toda su vida.

Nuevo liderazgo en Colpensiones: De La Espriella designa a Beatriz Eugenia Vélez con la orden estricta de erradicar la corrupción

Minuto30.com .- El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, oficializó el nombramiento de la doctora Beatriz Eugenia Vélez Vengoechea como nueva presidenta de Colpensiones. La funcionaria asume las riendas de la entidad con el doble mandato de optimizar el servicio a los usuarios y destapar posibles irregularidades heredadas de la administración saliente.

De acuerdo con el anuncio realizado por el jefe de Estado, los detalles sobre el perfil de la nueva directiva y las instrucciones encomendadas se resumen en los siguientes puntos:

Perfil y trayectoria: Vélez Vengoechea es abogada con más de tres décadas de experiencia profesional y en cargos directivos. En su formación académica destacan maestrías en Seguridad Social y en Gestión de Riesgos, además de especializaciones en Instituciones de Seguridad Social y Derecho Laboral.

Garantías para los pensionados: El mandatario le fijó como prioridades misionales proteger los recursos del ahorro pensional de los afiliados, asegurar el pago oportuno de las mesadas y garantizar una atención digna y respetuosa a quienes han trabajado durante toda su vida.

Ofensiva anticorrupción: Como instrucción directa e inequívoca, De La Espriella ordenó a la nueva presidenta acabar con la corrupción dentro de la institución y denunciar formalmente ante las autoridades todas las irregularidades o actuaciones ilegales que encuentre provenientes de la administración anterior.

Con este nombramiento, el Gobierno Nacional busca blindar la administración del sistema pensional público, enviando un mensaje de confianza a la ciudadanía bajo la premisa de que cada peso destinado a las pensiones debe protegerse para respaldar a las familias que confían en el Estado.