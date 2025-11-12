Atlético Nacional, fiel a su tradición de acercamiento con la afición, ha vuelto a confiar en la creatividad de sus seguidores para renovar el diseño de su transporte oficial.

Sigue al canal de WhatsApp de Atlético Nacional

El club ‘verdolaga’ lanzó la convocatoria «El bus de Nacional está por renovarse, y esta vez tú puedes ser quien lo diseñe», invitando a la hinchada a plasmar su pasión en el vehículo que lleva a los jugadores por las carreteras.

El proceso concluyó con la selección de un diseño ganador, propuesto por uno de sus hinchas. Tras la expectativa generada por la campaña, el equipo paisa presentó oficialmente el nuevo aspecto del bus.

Este vehículo, más que un simple medio de transporte, se convierte en un símbolo rodante que refleja los títulos, la historia y el sentir de la fanaticada.

Sin embargo, la presentación del diseño final ha provocado una «división de opiniones» entre los seguidores.

¿Mejoró, empeoró o siguió igual? Así quedó el nuevo diseño del bus de Atlético Nacional

La pregunta «¿Mejoró, empeoró o siguió igual?» se ha tomado las redes sociales y foros de discusión.

Mientras que una parte de la hinchada celebra la elección, viendo en el nuevo diseño una exaltación de los colores y la grandeza del club, otros expresan su descontento, criticando la composición, el uso de elementos o los tonos elegidos.

Históricamente, cada renovación del bus genera este tipo de debate, especialmente cuando se presentan ajustes o modificaciones al diseño original propuesto por el aficionado, como ha ocurrido en ocasiones anteriores.

Independientemente de si la opinión se inclina por considerar que «mejoró, empeoró o siguió igual», la estrategia de Atlético Nacional de involucrar a la afición ha logrado su objetivo: poner al «nuevo bus del Verde» en el centro de la conversación.

La controversia en torno a «los detalles del nuevo transporte oficial de Atlético Nacional» solo subraya la intensidad con la que los hinchas viven cada aspecto relacionado con su equipo.

Ahora, para muchos, será cuestión de costumbre, adaptarse a ver el nuevo bus verdolaga, eso, un detalle que puede ser cosmético, si se tiene en cuenta que el objetivo es que el más veces campeón siga cosechando títulos.

Más noticias de Atlético Nacional