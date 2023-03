El nuevo diseño de Barbie se inspiró en la astronauta mexicana Katya Echazarreta

La empresa Mattel diseñó una Barbie con un traje de la NASA, color azul marino, el cual lleva el nombre de la primera mujer mexicana en viajar al espacio, en la Misión New Shepard NS-21 de Blue Origin: Katya Echazarreta.

Gracias @Barbie por invitarme a ser parte de la campaña Role Models

Solía ​​​​jugar a que mis muñecas viajaban por la galaxia.

–

Thank you @Barbie for inviting me to be a part of the Role Models campaign!

I used to play with my dolls and pretend they were traveling the galaxy! pic.twitter.com/jAQxF8eg42

— Dr. Kat Echazarreta (@katvoltage) March 7, 2023