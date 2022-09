El ciclista Fernando Gaviria, con un año lleno de altibajos en el Team Emirates, al parecer no continuaría en la escuadra de los Emiratos Árabes Unidos para la próxima temporada y ya tendría su nuevo destino, conforme a la información de La Gazzetta dello Sport.

El antioqueño, quien termina contrato con su actual equipo finalizando el año, no renovaría y podría ir rumbo al Movistar Team, según reveló el periodista Giro Scognamiglio, del reconocido medio de comunicación italiano.

Cabe mencionar que en el 2022 Fernando Gaviria solo disputó el Giro de Italia junto al Emirates de las tres grandes vueltas, en donde no consiguió triunfos de etapa en el embalaje y terminó la competencia en la posición 128.

Info @Gazzetta_it – @FndoGaviria won't continue with @TeamEmiratesUAE, his contract ends at end 2022. According to our sources he could join @Movistar_Team in 2023 @cycling_podcast @elcyclingpod

— Ciro Scognamiglio (@cirogazzetta) September 20, 2022