Nuevo crucero Norwegian Aqua zarpará en 2025 de Florida al Caribe con un artístico diseño

Miami, 2 nov (EFE).- La compañía Norwegian Cruise Line (NCL), con sede en Miami, echará a la mar en 2025 el barco más nuevo de su flota, el Norwegian Aqua, el primero de la nueva generación Prima Plus que cuenta con un colorido diseño del casco realizado por la reconocida artista urbana Allison Hueman, y además con "la primera montaña rusa híbrida del mundo".

Así lo indicó la compañía este jueves en un comunicado para anunciar "la evolución de la clase Prima" en este barco, que zarpará en abril de 2025 desde Puerto Cañaveral, en Florida, para realizar viajes de siete días al Caribe.

Con 1.056 pies de eslora, 156.300 toneladas brutas y capacidad para 3.571 huéspedes en ocupación doble, el Norwegian Aqua ofrecerá "más espacio al aire libre y los más altos niveles de personal de todos los nuevos cruceros contemporáneos", señaló la compañía de cruceros, con 57 años de historia.

El Norwegian Aqua estrenará además la primera montaña rusa y tobogán híbrido del mundo, el Aqua Slidecoaster, que, según el comunicado, incluye "dos emocionantes toboganes y un ascensor magnético" que impulsa a los huéspedes a través de dos recorridos diferentes.

Esta atracción contará con "tres pisos" de giros alrededor de la chimenea del barco.

A partir de hoy, los clientes pueden reservar los primeros viajes del Norwegian Aqua al Caribe, que incluyen escalas en Puerto Plata, República Dominicana; Tórtola, Islas Vírgenes Británicas; Santo Tomás, Islas Vírgenes de EE.UU., y Great Stirrup Cay, la isla privada de NCL en las Bahamas.

El diseño del Norwegian Aqua, nombrado "Where the Sky Meets the Sea" (Donde el cielo se encuentra con el mar), "evoca la mitología moderna a través de coloridas mezclas de representaciones abstractas y figurativas del mar y el cielo, gobernados por antiguas diosas", reza el comunicado.

Hueman, artista multidisciplinar filipino-estadounidense, se convirtió con este proyecto en la primera mujer artista de cascos de Norwegian.

"Me siento honrada, no sólo por ser la primera gran artista femenina del casco para Norwegian Cruise Line, sino también por saber que mis obras de arte recorrerán los mares tocando diferentes partes del mundo", comentó Hueman.

Por su parte, David J. Herrera, presidente de Norwegian Cruise Line, señaló que el nombre del barco guarda relación "tanto por los hermosos tonos azules del océano como por nuestra conexión con el mar".

"Norwegian Aqua es un verdadero ejemplo de fusión entre lo que representa el futuro de nuestra marca, como primer barco de la clase Prima Plus, y nuestro compromiso de ir más allá de los límites de las experiencias para los huéspedes, que crearán nuevas olas en el mar", añadió.

Por: EFE