[Video] Él es el nuevo Comandante de la Policía en el Valle de Aburrá

Con mirada firme y palabras seguras llegó a tierras antioqueñas el Brigadier General Carlos Humberto Rojas Pabón quien es el nuevo comandante de la Policía del Valle de Aburrá.

En su presentación a los medios de comunicación, el oficial de la Policía fue enfático al decir que trae algunos ejes que serán implementados en la Institución y que son pensados en pro de la comunidad.

«Mi primera prioridad, la vida del ser humano, aquí no vamos a tener segmentos ni estatus, es la vida del ser humano y por eso, aquel que en su momento tome esa decisión de quitarle la vida a alguien tiene que haber una justicia», precisó el oficial.

Además de la vida como la mayor prioridad, dijo que también estarán en su radar los delitos de mayor afectación, la protección a niños, niñas y adolescentes; programas sociales y la lucha contra la criminalidad.

En su saludo a los periodistas, el alto oficial de la Policía, entregó un contundente mensaje, «no tengo la profesión de ustedes pero se qué buscan y en ese orden de ideas aquí no vamos a tapar nada, aquí en medio de la adversidad lo que vamos a hacer es cómo abordamos el problema y no quisiéramos tener dificultades pero mientras el comportamiento del ser humano no cambie allí van a estar a la orden del día y por su puesto allí estará una institucionalidad».

El brigadier general Rojas, llega en reemplazo del brigadier general Javier Martín Gámez quien asumirá la dirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Policía Nacional en Bogotá.



