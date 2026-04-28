Nuevo atentado en la vía Panamericana: Disidencias queman vehículo de carga en Santander de Quilichao

Resumen: Las autoridades atribuyen este ataque a las disidencias de las FARC, señalando que se trataría de una retaliación directa por la ofensiva de la Fuerza Pública

Minuto30.com .- Un nuevo hecho de violencia sacudió la vía Panamericana al finalizar la tarde de este martes 28 de abril, específicamente en el sector de La Agustina, jurisdicción de Santander de Quilichao. Un vehículo de carga fue consumido por las llamas luego de que, según informes preliminares, se detonara un artefacto explosivo a su paso. La acción criminal ha generado el cierre preventivo del corredor que conecta a las ciudades de Popayán y Cali, afectando gravemente la movilidad en el suroccidente del país.

Las autoridades atribuyen este ataque a las disidencias de las FARC, señalando que se trataría de una retaliación directa por la ofensiva de la Fuerza Pública. Minutos antes del atentado, las unidades militares habían logrado frustrar un ataque terrorista en el puente de Villa Rica, donde especialistas en explosivos realizaron la destrucción controlada de una carga que pretendía ser utilizada contra la infraestructura y la población civil.

A esta hora, la zona se encuentra bajo un fuerte dispositivo de seguridad mientras el cuerpo de bomberos y la fuerza pública trabajan para retirar el vehículo afectado y asegurar el perímetro. Se recomienda a los viajeros y transportadores mantenerse informados a través de los canales oficiales de la Policía de Tránsito, ya que el restablecimiento total del flujo vehicular dependerá de la verificación de seguridad en la vía para descartar la presencia de otros elementos explosivos.