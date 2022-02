Una curiosa estrategia utilizaron las autoridades de Nueva Zelanda, quienes reprodujeron a alto volumen la tradicional canción «La Macarena», con el fin de ahuyentar a los «antivacunas» que se encontraba protestando a las afueras del parlamento.

Según indicó Deutsche Welle (DW), esta no es la única canción que han utilizado como estrategia, pues en el repertorio se encuentran temas como “Mandy” y “baby Shark”, para hacer que los manifestantes se retiren del lugar, hecho que ha generado polémica en el país.

Sin embargo, parece que la estrategia en vez de ahuyentar a los manifestantes, está fortaleciendo su determinación de permanecer en el lugar, según indicó el

superintendente policial de Wellington, Nueva Zelanda, Corrie Parnell.

“Ciertamente, no sería una táctica o una metodología que nosotros hubiéramos endosado y es algo que hubiéramos preferido que no ocurriera. Pero ocurrió y ahora debemos lidiar con lo que tenemos al frente”, declaró Parnell a Radio New Zealand.

Los manifestantes se reunieron afuera del parlamento para expresar su rechazo en contra de las medidas que se han tomado en Nueva Zelanda para mitigar la pandemia por el Covid-19.

Last night the lovely govt played on loop Macarena, vax messaging, & Trevor Mallard warning protesters that erecting structures on parliament lawns was unlawful. All night long. Despite this audio torture & the howling gale, the protest continues. #Parliament #convoy2022NZ pic.twitter.com/QCtK4T69N7

— @victoria_dlV (@victoria_dlV) February 13, 2022