VIDEO. Llega una nueva Unidad Móvil de Trámites de Movilidad a Medellín

La Secretaría de Movilidad de Medellín cuenta con una nueva Unidad Móvil de Trámites de Movilidad.

Este servicio permitirá a los ciudadanos de Medellín, diligenciar trámites de movilidad sin tener que ir hasta las oficinas de la secretaría.

Esta Unidad Móvil de Trámites tiene un personal capacitado para ofrecer asesorías en temas como comparendos, inmovilización de vehículos, audiencias por accidentes, entre otros.

Con la anterior Unidad Móvil, la Secretaría ha atendido a más de 2.100 usuarios en lo que va del presente año.

“Vine a validar una multa en la unidad móvil. Me pareció muy eficiente, mucho más corto a la hora de hacer el trámite; me la validan y me indican qué hacer; solo pagar y ya. Los invito a que se acerquen a la unidad móvil para que sus trámites sean más cortos”, afirmó el ciudadano Alejandro David, a la alcaldía de Medellín.



