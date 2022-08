VIDEO: Saldrá nueva temporada de «Alienígenas Ancestrales»

in

Se estrena la temporada 14 de Alienígenas Ancestrales, serie en la que el experto ufólogo Giorgio A. Tsoukalos explora la controvertida teoría de que los extraterrestres han visitado la Tierra durante millones de años a la vez que investiga las más impresionantes historias alienígenas de la mano de los especialistas más capacitados en cada área.

Esta serie examina 75 millones de años de la evidencia alienígena más increíble que ha llegado a la Tierra, desde la edad de los dinosaurios al antiguo Egipto.

Dibujos de extrañas criaturas encontrados en cuevas milenarias, sustancias químicas desconocidas por el hombre y continuos avistamientos masivos, principalmente en Latinoamérica.

«Estamos viviendo momentos muy fascinantes en la actualidad y no puedo esperar para ver qué más van a

revelar. Creo que hemos avanzado muchísimo en toda esta pregunta de los extraterrestres y no me queda duda de que programas como Alienígenas Ancestrales abrieron el camino, fueron los pioneros para hacer y lograr que lo que hoy se está haciendo sea posible” comenta Giorgio Tsoukalos sobre esta nueva temporada.

Nueva temporada de «Alienígenas Ancestrales»

Esta temporada también tratará otros fascinantes misterios como el de los monolitos, esas piedras gigantes que se ven erigidas en casi todos los continentes del mundo, los templos sagrados más emblemáticos del planeta, que se construyeron sobre las ruinas de estructuras mucho más antiguas, y la desaparición del Arca de la Alianza, la reliquia más sagrada de la antigüedad y profundizará,

entre otras, en las historias sobre ancestros que descendieron a la Tierra desde las estrellas.

La nueva temporada inicia el próximo viernes 26 de agosto por History a las 10pm.

