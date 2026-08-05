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    Nueva rotación del Pico y Placa en Medellín: los que no pueden salir el miércoles

    Cabe recordar que la restricción vehicular se mantiene en su horario habitual

    Publicado por: SoloDuque

    Desmienten nueva rotación del pico y placa en Medellín: Secretaría de Movilidad aclara la situación
    Nueva rotación del Pico y Placa en Medellín: los que no pueden salir el miércoles

    Resumen: Cabe recordar que la restricción vehicular se mantiene en su horario habitual

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    Minuto30.com .- La Alcaldía de Medellín hizo un llamado urgente a todos los conductores del Valle de Aburrá para que estén atentos: a partir de este lunes, 3 de agosto, entró en vigencia la nueva rotación de la medida de Pico y Placa. Para evitar dolores de cabeza y multas millonarias, aquí le explicamos cómo funcionará la restricción durante este primer ciclo.

    El inicio de agosto trae consigo cambios importantes para la movilidad en la capital antioqueña. Con el objetivo de mejorar el flujo vehicular y reducir el impacto ambiental, la administración distrital implementa desde hoy el nuevo calendario restrictivo que cobijará tanto a vehículos particulares como a motocicletas de dos y cuatro tiempos.

    Dígitos y horarios de restricción

    Para este tercer día de rotación, miércoles 5 de agosto, la medida aplicará de la siguiente manera:

    Carros particulares: La restricción rige para las placas terminadas en los dígitos 0 y 2.

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    Motocicletas: Aplica para las placas cuyo primer número sea 0 y 2.

    Cabe recordar que la restricción vehicular se mantiene en su horario habitual: aplicará de lunes a viernes, en jornada continua, desde las 5:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche.

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    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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