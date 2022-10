La nueva política antidrogas no incluye legalización de la cocaína

El Ministro de Justicia, Néstor Osuna, descartó hoy que en el diseño de la nueva política de drogas el Gobierno Nacional esté planeando o estudie la posibilidad de legalizar la cocaína, así lo señaló durante la presentación del informe anual de monitoreo de territorios afectados por cultivos de uso ilícito.

“El Gobierno Nacional está formulando, diseñará y pondrá en ejecución una nueva política de drogas, que no incluye la legalización de la cocaína, ese cambio es posible que algún día en el mundo se llegue a construir, es posible que algún día el comercio, la producción, el tráfico de cocaína tenga un régimen semejante al del alcohol pero no es inmediato y el Gobierno colombiano no está interesado, no va a promover y no va a modificar la legislación en el sentido de legalizar el tráfico y el comercio de cocaína”, explicó Osuna.

El Ministro aseguró que la política del Gobierno está encaminada a la pacificación de los territorios afectados por la siembra de cultivos de uso ilícito, el trato no penal de los campesinos cultivadores de hoja de coca, sustitución de cultivos y la promoción de un cambio de política de drogas en la agenda internacional.

“Quiero reiterarlo de modo enfático para generar tranquilidad como Ministro de Justicia y responsable de la política antidrogas del país, NO vamos a legalizar el comercio y el tráfico de cocaína. No es el momento, no es oportuno y no estamos interesados en ello”, Puntualizó el Ministro.

