El defensor colombiano Yerry Mina en el anterior partido anotó uno de los goles del 4-1 entre Everton y Brentford, por la Copa FA de Inglaterra. Es por esto, que su nuevo entrenador, Frank Lampard, al parecer tiene un buen concepto de él luego del gol que marcó y lo tuvo en cuenta como titular para el siguiente encuentro. Lo lamentable es que el futbolista de nuevo se lesionó.

A la media hora del primer tiempo, Mina despejó un balón y minutos después sintió una molestia en su pierna derecha. De inmediato el cuerpo médico ingresó para asistirlo y tomó la determinación de que no podía continuar jugando, pese al disgusto del colombiano que no quería salir del campo de juego.

Conforme a los comentarios del periodista Daniel Pérez, el cual se encontraba comentando el encuentro, esta sería la décima lesión que sufre Mina en lo que va de la temporada con el Everton.

Luego de que el jugador saliera directo para el camerino, no se conocieron más detalles de la gravedad de la lesión.

"Yerry’s a muscle injury, his quad. Demarai was a hip. We are hoping with him it’s not too bad. It’s something that he’s had before that he got over quite quickly but, with Yerry, we’ll have to assess him over the next few days."

The boss on injuries sustained in the first half. pic.twitter.com/D5qs0rO7wA

— Everton (@Everton) February 8, 2022