VIDEO. ‘Mi ex tenía razón’: La nueva canción de Karol G le da una cachetada a Anuel y el cielo a Feid

Karol G, agregó una parte a su álbum Mañana será bonito: y llegó hace pocas horas con ‘Bichota Season’, otro álbum con 10 nuevas canciones para sus seguidores y hasta una dedicada a su ex.

‘Mi ex tenía razón’, es el nombre de la canción que más ha logrado llamar la atención de todos sus fanáticos y que también más reproducciones tiene. Esto, porque claramente es un mensaje para Anuel, a quien le deja claro que está mejor sin él.

Pero claro, en esta también entra Feid, y aunque no lo menciona, todos sus fanáticos dicen saber que esta canción fue escrita más para él, para demostrar su amor, darle seguridad y agradecerle.

“Mi ex tenía razón, dijo que no iba a encontrar uno como él. Y me llegó uno mejor, que me trata mejor. Mi ex tenía razón, cuando dijo que nadie me lo hará como él ¿Pa’ qué le digo que no? Si me lo hace mejor”, dice el coro de esta canción.

