La nueva herramienta de Twitter que permitirá poner trinos solo para ciertos usuarios

Las redes sociales tienen que estar constantemente renovándose para cumplir con las expectativas de las usuarios y no quedarse obsoletas, por ello ahora Twitter está testeando una nueva herramienta con la que podrá publicar trinos que solo serán visibles para las cuentas que usted elija.

La nueva función, llamada Twitter Circle, es similar a la de Close Friends de Instagram, que ya lleva con nosotros aproximadamente tres años.

Con esta, los usuarios de esta red social podrán editar la privacidad de cada tuit que publiquen especificando que quieren que este sea visto para todos o para su Twitter Circle, que podrá ser conformado por hasta 150 cuentas.

Cabe mencionar que esta es una nueva apuesta de la red social para estar al día en las actualizaciones y herramientas que ofrecen otras, pero como es una prueba, la función podría no quedarse, como sucedió con la de Fleets, que funcionaba como las stories de Instagram.

Some Tweets are for everyone & others are just for people you’ve picked.

We’re now testing Twitter Circle, which lets you add up to 150 people who can see your Tweets when you want to share with a smaller crowd.

Some of you can create your own Twitter Circle beginning today! pic.twitter.com/nLaTG8qctp

— Twitter Safety (@TwitterSafety) May 3, 2022