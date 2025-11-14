Nueva EPS pasa de las Cajas de Compensación al Gobierno Petro: se quedó con el 51%

Resumen: Gobierno de Petro asume el 51% y control mayoritario de la Nueva EPS, la más grande del país. Cajas de compensación ceden participación. Nombran a Óscar Gálvez como nuevo interventor.

Minuto30.com .- El Gobierno Nacional se ha convertido en el accionista mayoritario de la Nueva EPS, la Entidad Promotora de Salud más grande del país. Esta acción estratégica se materializó luego de que las cajas de compensación familiar cedieran una parte de su participación, permitiendo que el Estado alcanzara el 51% de la propiedad. Este cambio le otorga al Gobierno el control total de la entidad a partir de la próxima semana.

Cambia de propietario

Anteriormente, la Nueva EPS operaba como una entidad mixta, donde el control recaía en las cajas de compensación familiar, que poseían el 50.1% de las acciones, dejando al Gobierno con una participación minoritaria. Las cajas que cedieron parte de su participación accionaria al Gobierno fueron: Colsubsidio, CAFAM, Compensar, Confenalco Valle, Confenalco Antioquia y Confandi.

Relevo en la Gerencia

La toma de control vino acompañada de un relevo inmediato en la dirección de la EPS. Gloria Polanía, quien llevaba pocas semanas en el cargo de interventora, fue destituida. En su reemplazo fue nombrado Óscar Gálvez, un funcionario conocido por haber intervenido otras EPS durante la administración actual, lo que subraya la intención del Gobierno de ejercer un control estricto sobre la gestión de la entidad.

