Este lunes, Milán estrenó ante Bologna su nueva camiseta, la cual fue diseñada en colaboración con la marca germana Puma, patrocinador oficial del equipo y Nemen, una entidad italiana.

La nueva piel de Milán es una mezcla entre la clásica primera equipación, con rayas rojas y negras, y la segunda, totalmente blanca. Así las cosas, como resultado se presentó una novedosa prenda la cual tiene en el centro y las mangas las comunes franjas, mientras que en la parte superior e inferior, sobresale el color blanco.

A través de las redes sociales, muchos seguidores del club italiano han manifestado su rechazo y disgusto con la nueva camiseta, mientras que para una minoría es diferente a las demás y bastante novedosa.

Our fourth kit is awaiting the Rossoneri for its debut! 🔴⚫#MilanBologna #SempreMilan

— AC Milan (@acmilan) April 4, 2022