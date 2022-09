FOTO: Lanzan nueva Barbie de Gloria Estefan

En homenaje a los 65 años de la artista cubana Gloria Estefan, Mattel lanzó una nueva Barbie «por sus innovadoras contribuciones a la música».

La cantautora Gloria Estefan, nacida en Cuba el 1 de septiembre de 1957, es una de las artistas más representativas de la cultura latina. Hace parte de la lista de cantantes con mayores ventas a nivel mundial, ha ganado siete premios Grammy y posee una estrella en el paseo de la fama de Hollywood.

También le puede interesar…

«Inspirada en su herencia cubana, popularizó los ritmos latinos con ritmos pop, convirtiéndose en una de las artistas crossover más exitosas», destacó Barbie en su publicación.

La muñeca fue, además, presentada en el día del aniversario número 33 del lanzamiento de Get on your feet, el primer gran éxito de Estefan en Estados Unidos.

Today, #Barbie honors the legendary @GloriaEstefan on her birthday, for her groundbreaking contributions to music. Inspired by her Cuban heritage, she popularized Latin rhythms with pop beats, becoming one of the most successful crossover artists. https://t.co/9XxsQTEmnb pic.twitter.com/7ndylkfXIr

— Barbie (@Barbie) September 1, 2022