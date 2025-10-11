Resumen: El objetivo del operativo era impactar la estructura liderada por alias "Don Hugo" , cabecilla que tomó el control tras la muerte de alias 'Terror'.

«Nuestra seguridad está afectada»: Ejército denuncia asonada en La Danta por fuerte golpe al Clan del Golfo

Minuto30.com .- Una delicada situación de orden público se registra este sábado 11 de octubre en el corregimiento de La Danta, del municipio de Sonsón. Tropas del Ejército Nacional que ejecutaban un operativo contra el Clan del Golfo en el oriente antioqueño fueron blanco de una asonada por parte de habitantes del sector.

La Séptima División del Ejército Nacional confirmó que sus tropas de la Cuarta Brigada desarrollaron fuertes combates en la vereda El Porvenir contra la estructura Magdalena Medio «Oliverio Isaza Gómez» del Clan del Golfo.

El objetivo del operativo era impactar la estructura liderada por alias «Don Hugo», cabecilla que tomó el control tras la muerte de alias ‘Terror’.

Comunidad arremete contra los soldados

Los combates resultaron en la neutralización y captura de integrantes del grupo armado, además de la incautación de material de guerra, intendencia y comunicaciones. Sin embargo, tras el éxito militar, la población civil arremetió contra los soldados.

La Séptima División alertó que la asonada está afectando la seguridad de las tropas en la zona. Las operaciones buscan precisamente «brindar protección y bienestar a la población civil, afectando estos GAO que solo afectan el bienestar y la integridad de los habitantes».

