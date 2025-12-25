Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Viernes: 3 - 4 3 - 4
Pico y Placa Medellín Viernes: 3 - 4 3 - 4
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Nuestra lucha por recuperar a Colombia

    Por: Paloma Valencia

    Nuestra lucha por recuperar a Colombia

    Resumen: Colombia demanda recuperar la seguridad perdida. Estructuras criminales infiltran el Estado, mientras producimos el 70% de la cocaína mundial

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Hoy asumo la candidatura presidencial del Centro Democrático con profunda convicción: nuestro país merece un rumbo distinto, un horizonte de esperanza y un liderazgo que vea el poder como servicio, no privilegio. Agradezco primero a Dios; le pido humildad para servir a los colombianos, discernimiento para superar los dolores nacionales y fuerza para convertir palabras en acciones reales.

    Agradezco a mi partido: ser candidato significa subir una escalera construida por ediles, concejales, diputados, alcaldes, representantes, senadores, militancia y seguidores que han engrandecido este colectivo. No busco este lugar para mí, sino para honrar ese esfuerzo y servir a la nación.

    Fue un año difícil. El asesinato de Miguel Uribe Turbay dejó un vacío irreparable, robándonos un líder y amigo. Él simboliza nuestro impulso por una Colombia sin miedo. Desde entonces, el mundo parece en blanco y negro, pero su memoria nos obliga a edificar un país donde ningún niño crezca viendo asesinar a defensores de la democracia.

    Colombia demanda recuperar la seguridad perdida. Estructuras criminales infiltran el Estado, mientras producimos el 70% de la cocaína mundial. Las enfrentaremos con determinación: erradicando cultivos, fumigando, destruyendo laboratorios, controlando precursores químicos y extinguiendo dominio hasta el último peso.

    Lanzaremos el Plan Colombia 2.0, fortaleceremos la Fuerza Pública y convocaremos retirados a un nuevo escalafón contra la delincuencia. Con acción cívico-militar, reenamoraremos comunidades en Cauca, Nariño, Putumayo y Catatumbo, devolviéndoles libertad arrebatada por la violencia. Nuestra Fuerza Pública tendrá una presidenta que los respete, honre y acompañe.

    Defenderemos la justicia: la pena no dependerá de si el criminal es común, de si pertenece a una estructura criminal, de si secuestra solo o en grupo, o de si es gestor de paz. Reduciremos impunidad, cumpliremos la ley: secuestradores y asesinos irán a la cárcel, sin curules en el Congreso.

    Esta candidatura no es solo mía; lleva tres nombres: María Fernanda, Paola y yo. Ellas son la columna vertebral, fuerza, carácter y estrategia. Reconozco el aporte de nuestro entrañable amigo Andrés Guerra.

    Soy uribista eterna: de mi presidente Uribe aprendí que amar a Colombia es un verbo que exige trabajo incansable, aun en amarguras. Llevo 13 años a su lado; soy su mejor alumna, es mi mentor e inspiración.

    Nuestra campaña surge con certeza: Colombia tiene salida. Se envejece antes de enriquecerse, por eso urge una revolución energética para generar riqueza, empleo e ingresos dignos. Transformaremos la consulta previa para hacer comunidades protagonistas del desarrollo; convertiremos regalías y obras por impuestos en progreso real. Ofreceremos licencias ambientales rápidas pero responsables, destinando la renta minero-energética a proteger ecosistemas como el Amazonas, el Pacífico, el Darién y parques nacionales.

    Me duelen nuestros jóvenes: 2,7 millones ni estudian ni trabajan. No nos resignaremos a su pérdida futura. Impulsaremos una revolución educativa contra la inequidad, garantizando acceso a educación de calidad con subsidios a la demanda y a una jornada completa incluyendo deporte y cultura. Educación estatal en ciclos cortos, con recursos para fomentar el emprendimiento.

    Recuperaremos la salud: titularizaremos la deuda, instalaremos puestos tecnológicos en territorios con hospitales padrinos para diagnóstico y tratamiento. Ningún colombiano hará filas eternas por medicamentos o atención.

    Apoyaremos informales y mujeres cabeza de hogar con crédito, capital, jardines infantiles en lugares de trabajo y cuidado integral adaptado a horarios reales.

    He visto mi partido sufrir, resistir y renacer. Creímos que la oscuridad vencería, pero llegó la justicia y la verdad; estamos de pie. Veo al Centro Democrático como árbol fuerte: sus hojas son los militantes, sus flores las credenciales, y un tronco robusto que es el Presidente Uribe extendiendo sus ramas al cielo colombiano. Convencida, este árbol dará fruto histórico: la primera mujer presidenta.

    Creo en mi país con intensidad alma adentro. Amo profundamente a los colombianos; merecemos más. Recuperaremos seguridad, economía, justicia y esperanza. Colombia no cae, resiste. Lo mejor vendrá.

    Author Signature
    Redacción Minuto30

    Lo que leas hoy en Minuto30... Mañana será noticia.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    El alcalde de Medellín anuncia importantes beneficios tributarios para los ciudadanos

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.