«¡Nuestra hermandad será eterna!»: Chapecoense celebra los 79 años de «su hermano» Atlético Nacional

Resumen: Este constante intercambio de cariño en fechas especiales demuestra cómo la tragedia transformó lo que iba a ser una rivalidad por un título internacional, en una de las amistades deportivas más hermosas, respetadas e inquebrantables en la historia del fútbol mundial

Minuto30.com .- En el marco de la celebración de los 79 años de historia institucional del Atlético Nacional este 30 de abril, el club antioqueño ha recibido múltiples felicitaciones desde todos los rincones del continente. Sin embargo, hay un mensaje que siempre destaca por su profunda carga emocional y significado: el de la Associação Chapecoense de Futebol.

Un vínculo que trasciende el fútbol

El mensaje enviado por el club brasileño reafirma que el lazo que los une con el conjunto verdolaga va mucho más allá de una cancha. Esta hermandad, que conmovió al mundo entero, se forjó a raíz de la tragedia aérea de noviembre de 2016, cuando Chapecoense viajaba a Medellín para disputar la final de la Copa Sudamericana frente a Nacional.

La inmensa solidaridad, el respeto y el homenaje brindado por Atlético Nacional y toda la ciudad de Medellín en aquel momento tan doloroso, sellaron un pacto de amor eterno entre ambas instituciones y sus hinchadas.

El mensaje conmemorativo

Para unirse a la celebración del cumpleaños número 79 del “Rey de Copas” colombiano, el equipo de Chapecó utilizó su cuenta oficial en X (antes Twitter) para enviar un sentido abrazo a la distancia. Acompañado de material gráfico captado por el fotógrafo Rafael Bressan, el club escribió:

“A nossa irmandade será eterna! 💚🤍 | ACF #79AñosDeGrandeza | #VamosChape”

Este constante intercambio de cariño en fechas especiales demuestra cómo la tragedia transformó lo que iba a ser una rivalidad por un título internacional, en una de las amistades deportivas más hermosas, respetadas e inquebrantables en la historia del fútbol mundial.