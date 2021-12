Siempre me han gustado las películas en las que la protagonista motivada por la presión de la familia que entiende necesita un novio, acuerda con alguien que aparenta ser su enamorado asistir a algún evento familiar. En la mayoría de las historias, ambos se enamoran. Sin embargo, en la vida real no se necesita una película. La presión de la familia, y la presión social existe cuando una mujer no tiene pareja. Mucho más si esa mujer reúne las cualidades para ser amada por cualquier hombre.

El otro día que visitaba la barbería de mi amiga Mónica, su hijo Rafael me preguntó qué le iba a pedir a Santa para Navidad. Me sonreí y le respondí: “Quiero un novio para Navidad”. Luego de mi divertida ocurrencia me puse a pensar si de verdad quiero un novio para Navidad. Recordé cuando mi tía Zulma me decía, “Mija estás más bella que nunca, lo que te hace falta es un novio”. Cuando mi padre me dijo: “Te curó el amor”. (Y yo sin novio) Lo mismo me dice mi amiga Cristina, quien hizo el prólogo de mi quinto libro Nadie me Quita mi Corona, y escribió que planificaba presentarme a alguno de sus amigos. Pues conocía a muchos latinos ardientes y guapos que harían fila para darle placer a esta rubia puertorriqueña. De hecho, ha planificado “blind dates” a los que no he asistido. Pienso que nadie debe buscarte un novio. Ese hombre debe llegar a ti. Aunque le agradezco el gesto.

Sin embargo, me he dado cuenta de que cuando una mujer es bella, sexy, exitosa, determinada, atemoriza a algunos hombres. No entienden que detrás de esa mujer que proyecta esa fuerza femenina, hay una mujer real, deseosa de ser amada.

No estoy segura si llegará a mi vida ese novio para esta Navidad. Solamente sé que he tenido los mejores regalos esta Navidad: salud, nuevos proyectos apasionantes, y estar cerca de mi familia. Además, he disfrutado de una pasión insaciable. Lo que me hace pensar en la línea divisoria tan fina que hay entre la pasión y el amor. ¿Y tú, has pedido un novio para esta Navidad?

La autora es abogada, agente de bienes raíces internacional y CEO/ fundadora de la Fundación Baila Corazón. Visita su sitio web: www.latinasempowerment.com