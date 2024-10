Novio borracho arruina su boda y se vuelve sensación viral en redes sociales

Un reciente video ha causado sensación en las redes sociales, mostrando a un hombre que llegó completamente borracho a su boda.

Las imágenes, que se han vuelto virales, muestran al novio tambaleándose y mostrando un comportamiento poco apropiado durante la ceremonia.

El video, compartido en X (anteriormente Twitter), capta al novio en evidente estado de embriaguez mientras se toma fotografías con su novia.

La mujer, visiblemente molesta por la situación, intenta mantener la compostura mientras el novio, con un crucifijo en mano, golpea accidentalmente a algunos invitados que intentan capturar el momento en fotos.

Según información no confirmada, el estado del novio se debió a una despedida de soltero que se extendió más de lo previsto.

Esto resultó en que el hombre se presentara en el altar en un estado comprometido, una situación que no pasó desapercibida para los asistentes.

En el video, se puede ver al novio luchando por mantenerse en pie durante la ceremonia, incluso mientras todos los presentes se arrodillan.

El video ha acumulado aproximadamente 324.000 reproducciones y cerca de 1.000 ‘me gusta’, generando una avalancha de comentarios por parte de los internautas.

Entre las reacciones, se pueden leer comentarios como: «El ‘novio’ no está en condiciones de otorgar su consentimiento», «Eso se llama compromiso», «Yo no podría, en ese momento me salgo de la boda», y «Pero la novia tiene cara triste, pero a lo mejor ‘el señor tiene dinero’».

Este incidente ha generado un debate sobre la responsabilidad y el compromiso en eventos importantes, así como sobre el comportamiento en celebraciones formales.

La viralización del video resalta la rapidez con la que situaciones inesperadas pueden captar la atención del público en la era digital.

