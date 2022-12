“No pensaste en nuestro hijo”: el reproche de la novia del ladrón muerto en atraco en Barranquilla

La novia del ladrón muerto durante un atraco frustrado por la Policía en una relojería en Barranquilla, publicó un triste mensaje en sus estados de WhatsApp.

Yuneisy Rico, pareja sentimental del hoy occiso Mateo Mejía, y madre de su hijo, escribió un mensaje en el que le reclamó al fallecido no haber pensado en su hijo al participar del robo.

«Mateo, por qué no cogiste consejos, por qué no pensaste en nuestro hijo, como te lo decía muchas veces. Ahora quién va a darle el frente a él, qué le diré cuando me pregunte por ti. Muchas veces te dije, cambia Mateo, cambia. No me escuchaste, ahora mi hijo se quedó sin ti», escribió la mujer.

Los hechos que produjeron la muerte del presunto delincuente, se presentaron el lunes 26 de diciembre, sobre las 2:30 de la tarde en el barrio Porvenir, cuando los dos implicados, se enfrentaron contra la Policía y vigilancia privada, quienes frustraron el hurto de 100 millones de pesos en joyas.

