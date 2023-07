Video. ‘Le salió todo mal’: novia respondió NO como broma y le terminaron cancelando el matrimonio

En un video compartido en la plataforma de Tiktok, se ve una pareja reunida para celebrar su casamiento civil. Debido a una broma les terminaron devolviendo los papeles de certificación.

Cuando el juez estaba realizando la pregunta para formalizar el casamiento, a la novia se le ocurrió una broma que no fue bien recibida.

En el video se escucha decir al Juez: “Danilo, ¿es de su libre y espontánea voluntad casarse con la señorita Miriam?”, él respondió que sí; después continuó con la novia: “Señora Miriam, ¿es de su libre y espontánea voluntad casarse con el señor Danilo?”, a lo que ella responde con un no. Ella trató de no reírse y algunos de los testigos también soltaron sonrisas, pero el juez no le pareció gracioso.

El juez terminó devolviendo los anillos diciendo: “No puede bromear (…) no tiene disculpas. Infelizmente, hoy no podremos realizar la ceremonia”. Para rematar, el Juez les pidió que realizaran otra cita.

Sigue al canal Virales en minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VZzQXbfAu3aZ7d6vHA3g

En el video se desconoce el desenlace de la historia de esta pareja. Sin embargo, los internautas no esperaron para comentar:

“Extremo el juez no tiene criterio, podría haberlos casado igual los curas hacen bromas igual, no me pareció”, “es una declaración juramentada. Su primera respuesta fue No, lo cual impide continuar el matrimonio”, no tuve esa suerte”, fueron algunos de los comentarios del video.

Más noticias de Entretenimiento