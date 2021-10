Daneidy Barrera, conocida como ‘Epa Colombia’, habló del nuevo episodio en su vida: El enojo de su compañera sentimental, según explicó esto se debe a que a su novia, Diana Celis, se molestó por el beso entre la empresaria y la actriz Lina Tejeiro.

Video tomado de Tik Tok

Este fin de semana Lina y ‘Epa’ fueron tendencia en redes sociales tras protagonizar un beso en los labios, grabar el momento y subirlo a las redes sociales. Este hecho parece que molestó a la futbolista y novia de la influenciadora.

«Amiga ella me bloqueó del WhatsApp, no me habló, pero no entiendo por qué está brava. no entiendo porque ella fue la que grabó el video(…)pero luego, no sé, me bloqueó»., relató’Epa’.

Tambien contó que luego de la fiesta de cumpleaños de Lina hasta durmieron en Camas separadas y luego se fue para la casa de la mamá, «Yo le escribí pero ella me dejó en visto».

Pero parece que el enojo no duró mucho, al menos eso especulan los seguidores de las famosas quienes se aseguran que publicación de Diana, en la que aparece viendo una película, es en la casa donde vive con ‘Epa’.

[Video] El picante y apasionado beso entre 'Epa Colombia' y Lina Tejeiro |Minuto30 https://t.co/0zYa5TKk4x — Minuto30.com (@minuto30com) October 10, 2021

