Novia de Daniel Ibáñez, joven que murió en accidente de tránsito en Bucaramanga, tuvo sueño premonitorio

Bucaramanga sigue invadido entre el dolor y la indignación tras la muerte del joven de 22 años, Daniel Ibañez, quien en medio de un aparente accidente, que en redes sociales siguen atribuyendo a un agente de tránsito, perdió el control de su moto y chocó contra el pavimento.

Según la información de las autoridades, se habla del testimonio de algunas personas que presenciaron su muerte en la calle, e insisten en que un agente de tránsito le lanzó un cono para que se detuviera y esto hizo caer al joven, quien se dirigía al trabajo. Mientras, otros testimonios hablan de que el joven en el afán de escapar del tránsito perdió el control de su moto y se estrelló.

Sin embargo, la novia de la víctima, Lesly Buitrago, en una entrevista para Red + Noticias, donde afirma que soñó con él, como si presintiera que algo malo pasaría.

Dijo que ese sueño lo tomó como una corazonada sobre lo que iba a suceder, pues antes del accidente, a las 7:28 de la mañana este sueño la hizo despertar asustada y lo llamó para verificar que todo estaba bien. Minutos después de la llamada, sucedió la tragedia.

“De inmediato, al despertar, le pregunté si estaba bien, por lo que había soñado. Nosotros soñábamos mucho y nos contábamos los sueños”. Contó

Así mismo, Lesly, contó que “Él se dirigía a su trabajo y lastimosamente se encontró con unos agentes de tránsito que le arrebataron la vida. Le tiraron un cono y lo mataron”, afirmó Lesly al medio mencionado.

Por esto, Lesly, reclama solo justicia por lo sucedido con su pareja, con quien tenía muchos sueños a realizar y a quien amaba profundamente.

“Le solicitó, así, a las personas que fueron testigos que ayuden para hacer la respectiva denuncia y declaración sobre el caso para que todo avance más rápido (…) Cuando llegué al lugar estaba tirado. No había ningún policía de Tránsito, nadie. Permaneció ahí tirado más de dos horas como si su vida no importara. Yo estaba en shock y no podía escuchar bien lo que estaba pasando. Solo recuerdo que pedían apoyo y nadie llegaba”, detalló en dicha entrevista.

