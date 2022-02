in

Novak Djokovic, tenista que tuvo atención mundial cuando no pudo jugar un torneo en Australia por no querer vacunarse contra el COVID-19, contó por qué tomó la decisión de no inmunizarse y su posición acerca de la libertad de decidir sobre su cuerpo.

El tenista estuvo en una entrevista con BBC, donde afirmó que aún no ha recibido vacunas contra el COVID-19 y no por ser antivacunas, sino porque cree en la libertad de escoger si ser inmunizado o no.

Asimismo, afirmó que comprende que se está en una situación de pandemia y que la vacunación sea probablemente uno de los mayores esfuerzos para acabar con ella.

Sin embargo, para Djokovic es un principio elegir qué “metes” en tu cuerpo, y que como atleta profesional siempre ha cuidado qué consume.

Por consiguiente, basándose en la información que tiene, decidió no vacunarse. Pero se mantiene abierto a la posibilidad de hacerlo.

Djokovic, además, indicó que ya imaginaba que no podría participar en el Abierto de Australia ni a competir en otros torneos, pero es un “precio” que está dispuesto a pagar.

