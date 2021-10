En pleno noticiero mostraron una escena ‘porno’

En un noticiero estadounidense que transmitía una emisión en vivo salió una escena en la que una pareja sostenía relaciones sexuales.

El hecho se registró el pasado domingo 17 de octubre, en su edición de las 6 de la tarde, justo en el momento en que una meteoróloga daba el reporte del clima, apareció el inoportuno video.

Por diez segundos estuvo una pequeña cuadro en la pantalla con la escena pornográfica.

El hecho generó todo un escandalo entre los televidentes quienes se pronunciaron en redes sociales y hasta llamaron a la Policía para que hiciera algo ante la situación.

El medio de comunicación, pidió disculpas por lo ocurrido, «queremos disculparnos por algo que sucedió en nuestro noticiero. Se emitió un video inapropiado en la primera parte del programa. Estamos trabajando para asegurar que algo como esto no vuelva a suceder”.

It's a very strange clip — so strange I thought it might have been a hoax when I first saw it. Nobody on screen seems to react, and it takes shockingly long before they cut away. (I've blurred the image, obviously) pic.twitter.com/AtLnG02nrE

— Daniel Walters (@danielwinlander) October 18, 2021