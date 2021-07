Video: «No me ausenté porque a mí me dio la gana»: salió a dar la cara notario de caso en Bucaramanga

Luego de conocerse que en una notaría de Bucaramanga una mujer se salió de sus casillas y desesperada pidió a los gritos ser atendida por el notario, al que, al parecer, llevaba varias horas esperando para que le firmara un documento, este salió a dar la cara y en su defensa, explicó qué fue lo que pasó.

Y es que la mujer afirmó muy exaltada que tuvo que viajar por 5 horas desde las 3:00 a.m., pues vivía en una vereda, que no aguantaba más y tenía hambre, pues no tenía para comer ni pan con aguapanela y que su hijo estaba solo; incluso algunas personas que estaban en el lugar le dieron la razón.

Previamente: Video. «No aguanto más, tengo hambre»: Mujer desesperada porque notario no llegaba a atenderla

Ante esta situación que quedó grabada en un video, el notario salió en su defensa y por medio de otro video publicado en redes sociales manifestó que: «En mi condición de notario 5 de Bucaramanga, me retiré del establecimiento a la 1:15 de la tarde, horario que no es de atención al público, me retiré con el fin de aplicarme la segunda dosis de la vacuna de Pfizer, que acá la tengo a la vista -mostrando el carné-«, dijo el notario.

Luego, el notario señaló que llegó a la notaría -después de aplicarse la vacuna- a las 2:30 de la tarde y manifestó que: «todo el odio que están desplegando por las redes sociales no es cierto, aquí no se puede hacer de una mentira convertir en verdad».

Asimismo, el notario recalcó que los canales institucionales están para hacer las denuncias, y además, dijo que se defiende porque «nunca he hecho nada ilegal o algo que atente contra la convivencia de los ciudadanos», dijo.

Lo anterior, lo sustenta explicando que: «Cuando han pasado más de las 2:30 p.m. en los horarios normales yo sigo atendiendo a la gente, porque tengo vocación de servicio, son 21 años que llevo en este cargo», afirmó.

Finalmente, el notario recalca que: «No me ausenté porque a mí me dio la gana, sino que había una causa de fondo (…) estoy dando la cara».

Es de resaltar que en el video el notario no se refirió en ningún momento a la mujer del caso y no ahondó más en este tema; asimismo, se desconoce si finalmente la mujer recibió atención por parte de él o no.

Este es el video del notario dando la cara por caso de mujer en Bucaramanga:

Lea también:

¡Qué tristeza! Tras luchar varios días por su vida, murió una mujer que fue atacada a puñaladas https://t.co/gjJl9mSK6T — Minuto30.com (@minuto30com) July 1, 2021