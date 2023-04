[VIDEO] ¿Nostradamus colombiano? Alejandro Gaviria es tendencia por acertar el futuro del gabinete de Petro

Hace pocas horas se supo de un nuevo movimiento dentro del gabinete del presidente Gustavo Petro. Luego de su discurso en Zarzal, en el Valle del Cauca, donde el mandatario colombiano aseguró que existía una necesidad de declarar ‘en emergencia’ al Gobierno. Como consecuencia, pidió la renuncia protocolaria a su gabinete ministerial.

«Yo pienso que el Gobierno debe declararse en emergencia, significa que día y noche, equipos de Colombia trabajen en bajar el precio de los alimentos, en entregar tierra al campesinado, quien no sea capaz de hacer esto, no tiene espacio en nuestro Gobierno. Un Gobierno de emergencia que tenga funcionarios que trabajen de día y de noche, cuyo corazón esté a favor de la gente humilde y no simplemente de ganar un salario y unas comisiones», dijo el Presidente de Colombia.

Esta decisión del presidente de Colombia Gustavo Petro, ha hecho que diferentes usuarios en redes sociales recuerden las palabras del exministro de Educación, Alejandro Gaviria, sobre el futuro que predijo para la administración del jefe del Pacto Histórico, estas fueron hechas en una entrevista en el programa de entretenimiento con ‘Juanpis Gonzalez’ y debido a lo que pasa ahora, lo llaman adivino y hasta el Nostradamus Colombiano.

En esta entrevista, el exministro mencionó al comediante Alejandro Riaño que el gobierno de Gustavo Petro se ‘desbarataría’ seis u ocho meses después de escoger a su gabinete.

“El primer año él nombra un buen gabinete de unidad nacional, no lo logra cohesionar, pasan seis u ocho meses y no pasa mucho, se le desbarata el Gobierno. Petro comienza a tuitear como loco y básicamente, ese es el conflicto que se crea de manera permanente y la agenda del país girando alrededor del Twitter de Petro y no se hace nada. Yo dije hace poco que me daba más miedo la inacción que la acción en un Gobierno de Petro”, dijo Gaviria en su charla con Alejandro Riaño publicada en el año 2021.

Nostradamus— acaba de pedir la renuncia de todos. pic.twitter.com/LUIUhhZVJ4 — Juan Felipe Muñoz (@jufemun) April 26, 2023

